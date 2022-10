Tras 'robarse' al novio de la otra, famosas tienen inesperado reencuentro y así fue la confrontación

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace 4 años, explotó una bomba en el mundo de la farándula estadounidense y es que, una querida pareja de famosos terminó definitivamente y, con pocas semanas de diferencia, se anunció un explosivo compromiso matrimonial lo que hizo que muchos pensarán que, el truene entre ambos sucedió debido a una infidelidad, por lo que la tercera en cuestión fue acusada de haberse 'robado' al novio.

Como algunos recordarán, Selena Gómez y Justin Bieber comenzaron su relación alrededor del año 2010, lo que dio paso a que se convirtieran en una de las parejas más queridas del espectáculo y, aunque ambos prometían bastante, lo cierto es que estuvieron terminando y regresando en un lapso de 8 años. En el inter de esta situación el cantante de Baby fue vinculado a muchas otras mujeres, entre ellas se encontraba Hailey, la actual esposa de la estrella del pop.

Para el año 2018, la celebridad de Only Murders in the Building y el cantante canadiense terminaron definitivamente su relación, a su vez, Justin contrajo nupcias, de manera sorpresiva con la rubia, lo que provocó que los fanáticos de la pareja odiaran a Hailey, a quien acusaban de haberse 'robado' al novio de Selena, incluso surgió la teoría de que las Kardashian habrían estado involucradas, ya que, previo a que Bieber y Gomez terminaran, ellas invitaron la protagonista de Los Hechiceros de Weberly Place a una fiesta en solitario, lo que habría dado paso a que Hailey se acercara al famoso.

Recientemente, el tema se reavivó debido a que la esposa de Justin acudió al podcast Call Her Daddy donde supuestamente terminaría con todas las especulaciones y revelaría sí realmente se había metido en la relación de ambos famosos y, durante la producción del programa Hailey rechazó haber 'robado' a Justin y aseguró que no tiene ningún problema con Selena, a quien presuntamente respeta mucho.

Todo e respeto. Es todo amor... Ninguno de nosotros le debe nada a nadie excepto respeto. La respeto mucho y creo que no hay expectativas (entre nosotros). La respeto", aclaró la modelo

En un inesperado giro de esta historia, Selena Gomez y Hailey Bieber decidieron ponerle fin a la ola de especulaciones que las ha rodeado durante años y, tras encontrarse en la gala anual del Academy Museum of Motion Pictures, las famosas se tomaron una fotografía, que según información de Page Six fue publicada por el fotógrafo Tyrell Hampton, en su cuenta de Instagram. En la imagen, ambas se veían con un aspecto amigable.

