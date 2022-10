Tras ser sancionado en las redes sociales, afamado cantante denuncia veto en diversos medios

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A principios del mes de octubre, un controvertido cantante estadounidense fue sancionado por dos de las principales redes sociales debido a que hizo comentarios que infringían con las políticas de ambos portales. A casi dos semanas de estos hechos, el mismo famoso brindó una entrevista en un podcast donde aseguró que se sentía indignado porque presuntamente, diversos medios de comunicación lo habían vetado.

No cabe duda de que en este mes de octubre, el controversial rapero, Kenye West no ha dejado de dar de qué hablar, sino es por la creación de sus polémicas playeras 'White Live Matters', mismas que fueron lanzadas durante la semana de la moda, en Nueva York; también podría ser por el pleito que trae con Justin Bieber después de que arremetió contra su esposa, Hailey Bieber, a quien acusó de haberse operado la nariz; sin embargo, su mayor polémica de este mes habrían sido los comentarios contra la comunidad judía que hizo por medio de Instagram hace una semanas.

Como algunos recordarán, el famoso llevó a la aplicación de la cámara multicolor un pleito que tenía con Diddy, a quien habría amenazado de utilizarlo como una especie de ejemplo: "Esto no es un juego. Te usaré como ejemplo para mostrarle al pueblo judío que te dijo que me llamaras que nadie puede amenazarme o influenciarme", aseguró la expareja de Kim Kardashian. Pero como se mencionó anteriormente, esto llevó a la aplicación a sancionar al rapero.

Luego de esto, West se mudó a Twitter, donde arrobó a Mark Zuckerberg por haberlo castigado en Instagram al hacer esta clase de comentarios; posteriormente continuó con su discurso que fue tomado como antisemita: "Tengo un pco de sueño esta noche, pero cuando me despierte me voy a morir con tres sobre el pueblo judío. Lo gracioso es que, en realidad, no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de engañar a cualquiera que se oponga a su agenda".

Parece ser que tras estas polémicas declaraciones Kenye West habría sido vetado de los medios de comunicación "judíos", tal y como él mismo mencionó durante esta mañana del domingo, 16 de octubre, en el podcast Drink Champ de Revolt TV, donde aseguró sentirse sumamente indignado por haber sido "bloqueado". Cabe mencionar que, durante la producción sonora el rapero se mostró bastante molesto, despotricando en contra de JPMorgan Chase, con quien hace poco terminó sus vínculos comerciales.

Me bloquearon. Los medios judíos me bloquearon. Esta mie... está encendida. Estoy encendido (...) Puse $140 millones en JPMorgan, y me trataron como una mie... entonces, si JPMorgan Chase me trata así, ¿cómo tratan al resto de ustedes? Estoy indignado

