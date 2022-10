Tras unirse a Televisa y debut en las novelas, actor sale del clóset y se vuelve mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que hace unos días un famoso actor, quien acaba de hacer su debut en las telenovelas, se volvió mujer luego de haber salido del clóset y dejó sin palabras a todos. Se trata del también cantante Farid Caram Castellanos, quien actualmente forma parte del melodrama Vencer la ausencia donde su personaje de 'Ariel' decide volverse mujer y cambia a 'Catalina'.

Este joven cuenta con varios años de carrera artística y uno de sus primeros grandes proyectos fue conduciendo el programa radiofónico Suite para 3 por Radio Fórmula y donde compartió micrófonos con la reconocida periodista Shanik Berman, quien a su vez forma parte del matutino Hoy. Además Farid también ha destacado por sus actuaciones en algunos episodios del programa unitario La Rosa de Guadalupe.

Además el talentoso cantante y conductor se ha podido formar en el teatro, donde ha podido ser parte de puestas en escena como Hoy no me puedo levantar, Bella el musical, entre algunas otras obras. Además de que ha posicionado varios sencillos musicales y una de sus canciones más conocidas es Me Perdí. Tiene su propia cuenta de Instagram donde acumula más de 23.6 mil seguidores con quienes comparte su día a día y proyectos.

Actualmente Caram, quien participó en la publicación del libro Abriendo clóset: Soy gay ¿y?, forma parte del melodrama protagonizado por Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni, y en episodios recientes su personaje tomó una importante decisión que marcó un giro de 180 grados en la historia. Resulta que Ariel confesó que siempre se ha identificado como una mujer y por ello decidió transicionar.

Soy una mujer trans, desde que era niña te puedo decir, casi desde que tengo uso de razón, me he sentido así, para ser exacta, desde que tengo 4 años, yo sabía que era una niña".

Frente a 'Gina', el personaje de 'Ariel' confesó que desde que era pequeño siempre quiso ser tratado como una niña pero debido a las críticas de la sociedad, jamás pudo expresar sus sentimientos públicamente hasta este momento en que decidió ser libre: "Tomé la decisión se ser libre, de dejar salir plenamente la mujer que realmente soy, hora empiezo a estar en el cuerpo que realmente me corresponde", declaró Farid en su personaje de 'Catalina'.

