Adiós TV Azteca: Tras polémicas y pleitos, expulsan a esta famosa de 'MasterChef Celebrity' México

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 16 de octubre se transmitió un episodio más de MasterChef Celebrity México, el reality de cocina más popular de TV Azteca. En esta ocasión, el capítulo estuvo lleno de emociones y sorpresas como lo fue la llegada de Naty, la campeona de la última edición de MasterChef Junior. Por otra parte, la expulsada de la novena emisión fue una famosa que ha estado en vuelta en polémicas y hasta pleitos con el jurado del programa.

En el capítulo número nueve de MasterChef Celebrity México, la famosa que tuvo que decir adiós a la 'cocina más famosa de México' fue nada más y nada menos que la deportista Macky González, quien saltó a la fama por su participación en Exatlón México. Cabe recordar que en el episodio anterior del reality de cocina de TV Azteca, Macky estuvo a punto de salir porque no completó su reto, no obstante, debido a que el actor Pedro Moreno tuvo que retirarse de la competencia por problemas de salud, la atleta se quedó en show.

Naty, ganadora de 'MasterChef Junior' estuvo presente en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Twitter

Momentos especiales de MasterChef México 2022

Además de la salida de Macky, una de las participantes que ha causado polémica por confrontar a los jueces y por estar en polémica constante con sus compañeros, uno de los momentos más emocionantes del noveno capítulo de MasterChef Celebrity México fue la llegada de Naty, la ganadora de MasterChef Junior, quien llegó en compañía de su pequeño hermano para el primer reto de la noche, el cual era replicar unas peras. En esta ocasión, Arturo López Gavito fue el ganador.

Arturo López-Gavito ganó el primer reto de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Internet

El segundo reto de la noche se realizó en equipos y aquí fue cuando el comandado por Karla Gascón, integrado por Alejandra Toussaint, Margarita, 'La Diosa de la cumbia' y Macky, perdió y las féminas quedaron en riesgo de ser eliminadas. No obstante, fue Macky quien quedó "peor" en el reto de eliminación y se tuvo que despedir de la 'cocina más famosa de México'. El momento, desde luego, causó revuelo en redes sociales.

Memes por la salida de Macky de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Internet

Memes por la salida de Macky de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Internet

¿Quiénes han sido expulsados de MasterChef Celebrity México 2022?

Hasta ahora, los expulsados del reality de cocina más famoso de TV Azteca han sido la deportista Macky, el actor Pedro Moreno y el actor Francisco Gattorno, Nadia, la exacadémica, Julio Camejo, Ernesto D' Alessio, la periodista Verónica del Castillo, el cantante Alan Ibarra y la modelo Carmen Campuzano.

Participantes que continúan en MasterChef Celebrity

Margarita, 'La Diosa de la Cumbia' (Cantante) Talina Fernández (Conductora) Carlos Eduardo Rico (Comediante) Lorena Herrera (Actriz) Alejandra Toussaint (Actriz) Marcelo Lara (Músico) Mauricio Mancera (Conductor) Alejandra Ávalos (Cantante) Ricardo Peralta (Youtuber) Karla Sofía Gascón (Actriz) Arturo López Gavito (Productor)

