Alejandro Fernández y América Guinart: El desconocido pacto que hicieron tras divorciarse

Ciudad de México.- Hace ya 20 años que Alejandro Fernández y América Guinart se divorciaron en buenos términos, incluso fueron elogiados por la excelente amistad que mantenían por el bien de los tres hijos que procrearon: Alex, Camila y América. Ambos iniciaron su romance cuando tenían solo 15 años de edad, mismo que llegó al matrimonio en 1992; sin embargo, en 1998 se separaron para 4 años después firmar oficialmente el divorcio.

No obstante, Guinart recientemente sorprendió al revelar que mantuvo un acuerdo con el cantante que estipulaba que ninguno de los dos podía llevar a sus nuevas parejas a los eventos familiares donde estarían sus hijos, mismo que 'El Potrillo' rompió al llevar a su novia. Debido a que en ese momento América reprochó públicamente que Fernández nunca le avisó para que ella pudiera llevar a su novio, es que ahora explicó el motivo de su reclamo.

América Guinart y Alejandro Fernández durante su boda en 1992

Sobre si está molesta o vivió una situación incómoda en ese momento, Guinart confesó: "No, hubo como sorpresa en toda la familia, en mis hijos, en mis papás, en mis hermanos, como que '¿ay, qué pasó?', porque fue como inesperado, porque todo mundo sabía de nuestro acuerdo, además, pero fue más bien ese el sentimiento, como de '¿qué pasó?', pero ya". Al escuchar nuevamente el comentario que ella hizo sobre que Alex le hubiera avisado para que ambos acudieran acompañados, América reiteró que no lo dijo con molestia.

La primera vez no me enojé para nada, porque de hecho yo conozco a su novia desde hace tiempo y demás, no me enojé para nada, pero como que dije ‘si me hubiera avisado que ya podíamos traer parejas, yo hubiera invitado también a mi pareja, y después de dos veces que yo no llevé a mi pareja, bueno, ya le pedí a mi pareja que viniera conmigo, que es difícil porque mi pareja es muy respetuoso también, entonces él sí decía 'es que como que son rollos que esos son para ustedes y su familia', pero bueno, ya se pudo, y se dio bien y al final de cuentas está siendo mejor", explicó.