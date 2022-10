Celebridad rompe el silencio y revela que fue diagnosticada con este terrible padecimiento

Minnesota, Estados Unidos.- Recientemente, una querida artista acudió a un programa de entrevistas donde decidió romper el silencio y reveló que, desde hace algunos años, había sido diagnosticada con un terrible padecimiento, con el que hasta el día de hoy ha estado luchando, esto con la finalidad de mantenerse lo más estable posible. También abordó un poco el tema de la negación que la inundó tras enterarse de la noticia.

Se trata de la superestrella del esquí, Lindsey Vonn, quien es originaria de Minnesota, Estados Unidos. De acuerdo con información del Daily Mal, la deportista acudió al programa de variedad conducido por la cantante, Kelly Clarkson, donde decidió dejar de lado los estigmas y reveló que, en el año 2012, fue diagnosticada con depresión, ella declaró que, en aquel entonces, se negó a tomar terapia, ya que pensó que, en realidad no tenía nada de gravedad.

Me diagnosticaron depresión y me dieron medicamentos y todavía me resistía a la terapia porque todavía pensaba que no pasaba nada