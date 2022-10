Estrella de TV revela que dejó de hacer contenido para adultos porque su papá la regañó

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Durante las pandemia por Covid-19, muchas personas tuvieron que recurrir a la creación de contenido para obtener una fuente de ingreso extra, debido a que el desempleo estuvo al alza. Plataformas como TikTok y OnlyFans arrasaron en el mercado; sin embargo, ésta última tuvo a muchos más adeptos debido a que podían acceder a contenido exclusivo y obtenían ciertos beneficios. El incremento en el consumo de este tipo de productos se desató y varios artistas vieron ahí una buena oportunidad de obtener dinero.

Tal es el caso de la estrella del reality show estadounidense, Real Housewives of Miami, Larsa Pippen, quien como muchas celebridades contaba con un prolífico OnlyFans, donde según contó ella para el medio, Page Six, publicaba fotografías coquetas, aunque sin mostrar demás, La famosa llegó a expresar lo a gusto que se sentía con la plataforma, asegurando que era algo que le "encantaba" hacer.

Si bien, Larsa había obtenido una gran aceptación por parte del público del medio oriente y los Emiratos Árabes, esto es debido a que ella misma sabe hablar árabe, por lo que mucha gente de allá se volvió su suscriptor, incluso, fue la misma Peippen quien describió que, en alguna ocasión, llegó recibir un pago de 200 mil dólares, aunque éste no fue aportado de golpe, sino en pagos cómodos, aunque todo esto llegó a su fin.

De acuerdo con la entrevista que Larsa concedió en exclusiva para el medio anteriormente mencionado, su padre la llamó por teléfono, asegurando que muchas personas lo habían estado llamando a él, para decirle que su hija tenía una cuenta de OnlyFans, si bien, él le aseguró que no tenía idea de lo que se trataba eso, le pidió que lo cerrara: "Él dijo: 'No sé qué es OnlyFans, pero tenemos que cerrarlo'", declaró la famosa.

Pippen aseguró que este acto provocó que perdiera todo el gusto por publicar contenido en la página para adultos, por lo que dejó de publicar contenido en la polémica página web: "Él me quitó el atractivo. Simplemente lo tomó. Así que no he podido volver a donde estaba en OnlyFans". Es por este motivo que la famosa se ha mostrado ausente en este medio. Cabe señalar que, en México, también hay estrellas que tienen su propia cuenta, tal fue el caso de Ninel Conde, quien a principios de febrero del presente año anunció que comenzaría a publicar fotografías en esta red social.

