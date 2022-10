Horóscopos de Mhoni Vidente: Esto le depara a tu signo este lunes 17 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de America Latina, Mhoni Vidente, ha compartido su conocimiento para que tu, querido lector, sepas para el destino al arranque de la semana. Ya sea en salud, dinero o amor, la cubana más popular te dirá si todo marcha en orden o bien, si es necesario cambiar algún aspecto de tu vida para que la suerte te siga sonriendo. Así que toma nota y mucha suerte.

Aries

El trabajo para ti, querido Aries va viento en popa. Si acabas de iniciar un proyecto, estás en platica para un ascenso o simplemente tu desempeño sientes que ha traído frutos, es debido a que el Universo te sonríe y el esfuerzo y la paciencia te son recompensados. No caigas en la soberbia porque eso te puede poner el pie.

Tauro

Controla tu carácter porque esto te está cerrando no solo los caminos sino que ya empieza a pasar factura a tus relaciones personales. Si por alguna razón notas que tus amigos o hasta pareja están distantes, no es solo cuestión de ellos sino que tu vibra desprende cierta oscuridad. Sonríele a la vida que el Universo te lo regresa.

Géminis

Pon mucha atención a los mensajes que recibes de terceras personas. Esto podría ser una oportunidad para emprender un negocio, cambiarte de casa, o simplemente para tener ciertos contactos que a futurólogo 5e ayudarán a salir de, hueco en que a veces sientes. Persistencia es la clave solo no desesperes.

Cáncer

No busques nada en donde no lo hay. El amor te sonríe pero tu duda te hace cuestionarte si es ahí donde debes estar. No te precipites que se trata de una relación muy estable y hasta con miras a compromiso. Si estas soltero, la suerte está por tocar a tu puerta.

Leo

Ten cuidado con los cambios de temperatura. La vanidad te ha hecho descuidar lo que realmente debes proteger de tu organismo. No tomes a la ligera los consejos que te dan, siempre son por tu bien y verás que eso te ayudará a despejar tu mente.

Virgo

Cuidado con quien se acerca mucho a ti. Esto podría ser un claro ejemplo de envidias a tu alrededor. No compartas tus planes con personas que casi no conoces. Tampoco despilfarres el dinero, la suerte podría irse y con ello afectar severamente tu bolsillo.

Libra

No temas aventurarte en cosas nuevas. Recuerda que aunque te sientas solo nunca lo estás, tu familia te dará ese empujón que tanto necesitabas y con ello la fortuna no solo será para ti sino para los que creyeron en tus ideas.

Escorpión

Casi es tu cumpleaños y estás muy emocionado, pero ten cuidado de excederte. Cuidado con las descripciones precipitadas, piensa bien si en realidad necesitas eso o solo es un capricho.

Sagitario

Cuida a tu pareja, has descuidado a quienes te han apoyado y si no miras a tu alrededor podrías perder aquello que más quieres. Prende una vela blanca mientras estás trabajando o dedicándote a la escuela, te ayudará a despejar tu mente.

Capricornio

Las finanzas te están ahorcando pero tranquilo, el fondo ya lo tocaste y estás por salir a la superficie. No bajes la guardia porque entonces las cosas no podrían salir como esperas, trabaja duro y te será recompensado.

Acuario

Por si no lo notaste, tu media naranja ya está contigo. Es muy buena oportunidad para iniciar otros proyectos en especial cuando el amor te hace brillar. No desconfíes de tu intuición, abre tu mente y enciende tus sentidos, te van a guiar.

Piscis

Aunque estas lejos por un proyecto, tus planes van por bien camino. No pierdas tu bondad solo por malas experiencias, llegará gente que lo note y además te impuse a seguir ganando.

