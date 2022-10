Marlene Favela tira la casa por la ventana; así celebró el cumpleaños de su hija, Bella Seely

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Bella Seely llegó al mundo, Marlene Favela no ha dejado de presumirla y es que, cuando la pequeña apenas tenía un año de edad, la protagonista de Contra viento y marea no dudó en abrirle una cuenta en Instagram para compartir con sus seguidores cada bello momento en la vida de la pequeña. Es por este motivo que, no es de sorprenderse que la actriz de La Desalmada haya tirado la casa de la ventana para celebrar a la niña de sus ojos.

Parece ser que, además de ser una talentosa actriz y una atractiva modelo, la celebridad de Gata Salvaje también es una experta planeadora de fiestas, ya que, si bien ella no organizó el evento, sí que dejó enamorados a sus fans con la temática de la celebración de Bella. Los colores pastel reinaron el lugar, mientras que los helados, las paletas, los cupcackes, las tartitas y los macarrones se encontraban a cada paso.

Marlene Favela y Bella Seely Instagram @marlene favela

De acuerdo con información brindada por la propia Marlene, la empresa encargada de realizar la fiesta tenía planeado que los globos dieran la ilusión de ser nubes de algodón de azúcar, mientras que las golosinas se encontraban tanto en la decoración, como en el pastel de Bella. Según datos de Favela, la idea era crear una tierra de dulces, conocida como Candyland. Parece ser que el arduo trabajo de todos los implicados rindió resultados, ya que, la cara infantil de Bella mostraba una ilusión absoluta.

Marlene Favela y Bella Seely frente al pastel de cumpleaños

Créditos: Instagram @marlenefavela

Por su parte, Marlene Favela se dejó ver como toda una estrella de televisión, ya que, lejos de mostrarse como una madre ajetreada y desaliñada, se presentó a la fiesta con un exquisito vestido color azul cielo de un solo hombro y ajustado del abdomen, mientras que la reina de la celebración apareció vestida con un tierno vestido amarillo y unas coquetas colitas, lo que en teoría fue un acierto ya que este tono hacía resaltar a Bella del resto de los colores pastel que rodeaban el lugar.

Fiesta de cumpleaños de Bella Seely

Créditos: Instagram @marlene favela

Cabe señalar que el padre de la pequeña, el empresario australiano, George Seely no fue captado por ninguna de las fotografías que Marlene tomó del evento, por lo que es posible que no haya acudido a la celebración, aún así se sabe que ambos mantienen una buena relación, a diferencias de muchos otros matrimonios fallecidos de la farándula, quienes apenas y pueden verse tras la separación.

Fuentes: Tribuna, Instagram @bellaseely_