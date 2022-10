Salió del clóset: Tras veto de Televisa y 'volverse hombre', protagonista reaparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, a quien una conductora sacó del clóset hace unos años afirmando que tuvieron una relación amorosa, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy defendiéndose de señalamientos en su contra por presuntamente sostener conversaciones indebidas con menores de edad. Se trata de Verónica Castro, quien rompió el silencio luego de desaparecer de redes sociales.

Como se recordará, 'La Vero' estuvo años trabajando en Televisa, protagonizando melodramas como Rosa Salvaje, Mi pequeña soledad y Los ricos también lloran. La actriz, quien en Rosa Salvaje sorprendió al vestirse "como hombre" pues contrario a muchos de los trabajos de varias actrices protagonistas, usaba pantalones y gorra en vez de vestido, fue vetada unos años de la empresa de Emilio Azcárraga por irse a Argentina.

La madre de Cristian Castro fue señalada por la conductora Yolanda Andrade de presuntamente haber sido su novia. La sinaloense 'sacó del clóset' a la actriz afirmando que tuvieron un romance que duró varios años y que hasta se casaron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam, aunque ella lo negó. La conductora de Mala Noche... ¡No! ahora reapareció y decidió poner punto final al escándalo que la rodea luego de que en el canal de YouTube En Shock exhibiera que presuntamente tuvo encuentros virtuales con menores.

Verónica Castro en 'Rosa Salvaje'

En exclusiva para Ventaneando, Verónica se enlazó vía una llamada telefónica con el programa de TV Azteca y se pronunció respecto a los señalamientos de que presuntamente tuvo pláticas subidas de tono con niñas menores de edad durante la pandemia: "No, absolutamente nada (indebido)… habla uno en doble sentido, tonterías, pero en realidad meterse a hablar con unas criaturas, te lo juro, a mí me da asco. Lo que acaban de decir esas gentes es de terror", señaló.

Acto seguido, Castro aseguró tener empatía con los padres de las jóvenes con las que platicaba vía remota, y destacó: "Lo que acaban de decir esas gentes es de terror. Es que si yo fuera una mamá, viendo a mi hija, que le están haciendo un daño, sería la primera en saltar". Al respecto de la invitación que le hizo a las adolescentes para visitar su casa en la playa, Vero aclaró que sí lo hizo pero por su amistad.

"Sí, yo siempre, a que quiera, siempre les hago la invitación, a ustedes, a mis amigos, a mis compañeros, cuando vengan por Acapulco, si quieren pasar, si quieren llegar, lo que quieran, yo soy una persona que abro las puertas de su casa, no hay nada que esconder, no hay nada qué guardar, no hay nada qué cuidar, bueno a mí". Sobre los comentarios que supuestamente realizó cuando se hizo viral el video íntimo del actor Gabriel Soto, la intérprete señaló:

“Yo no lo había visto, pero todo mundo lo vio, y ellas lo tenían, en ese grupo lo tenían, obvio son jóvenes, están en la edad de descubrir cosas. (Me comentaron) 'te tenemos un regalito abue' y dije '¡Ah, caray!, ese regalito si está muy bien, pero ni al caso', no tengo nada que ver con ese tipo, ni por su edad, yo estoy más allá del bien y el mal, y es algo con lo que llegaban ellas", señaló para aclarar la situación.

Finalmente, la exprotagonista de melodramas aseguró que hasta el momento continúa manteniendo contacto con la mayoría de las chicas que participaban en los chats y videollamadas, además de puntualizar que su equipo de abogados actuará de la mejor manera para afrontar las acusaciones en su contra, pues reiteró en varias ocasiones que no tiene nada que ver lo que se reportó sobre ella con la realidad.

Fuente: Tribuna