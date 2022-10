Se volvió mujer: Tras besarse con actor y renunciar a Televisa, conductor abandona 'VLA' por 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa y ha visitado Venga la Alegría en TV Azteca, aparece en las pantallas del programa Hoy luego de su regreso a la televisora de San Ángel. Se trata de Omar Chaparro, quien este domingo volvió al canal de Las Estrellas pues es conductor de la nueva temporada del reality ¿Quién es la máscara?, el cual regresó con gran éxito.

Como se recordará, Omar debutó en Televisa en 2001 y participó en programas como Sabadazo, Black & White y No Manches, hasta que renunció a su contrato de exclusividad en en el 2015 para mudarse a Estados Unidos en busca de más oportunidades laborales. El mexicano, quien tuvo que subir 14 kilos para su papel en la película The Wingwalker y dejó en shock por su cambio físico, acabó viéndose irreconocible no solo por los kilos de más, sino también por dejarse las canas y una prominente barba.

El también actor, quien se ha transformado varias veces en mujer para sketches y hasta ha protagonizado 'besos' con sus colegas como Eugenio Derbez, apareció en el matutino Hoy luego de que visitara el foro de Venga la Alegría y diera entrevistas exclusivas a Ventaneando. Chaparro apareció este lunes en el programa pues los conductores reaccionaron al estreno de la cuarta temporada, pues además Galilea Montijo es una de las investigadoras junto a Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

Conductores discutieron sobre los personajes y qué famosos creen que estén detrás de los divertidos personajes. Luego de que la primera eliminada este domingo fuera 'Pulpo', quien resultó ser Lele Pons y 'Escoba', quien era la boxeadora 'La Barbie' Juárez. Omar se lució como el presentador y el elenco conformado por Andrea Legarreta, Paul Stanley, Raúl Araiza y Arath de la Torre, no tardaron en decir algunos nombres como los posibles participantes.

El momento más polémico llegó al final, cuando Paul habría hablado de más al revelar que cuando estás dentro de la botarga "te asfixia cañón". Esto hizo que Gali rápidamente le preguntara si él era 'Kid Bengala', lo que puso nervioso al presentador, quien solo se limitó a reír ante la insistencia de la tapatía para que le confesara la verdad. Finalmente, Andrea felicitó a su compañera por el buen trabajo que ha hecho en el reality, además de que internautas coincidieron en los comentarios.

