Shock en la farándula: Filtran dura pelea que pareja de famosos tuvo previo a su separación

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si algo es bien sabido por muchos es que, una separación no es fácil, al menos no lo es en la gran mayoría de veces. Esta regla también aplica para los famosos, quienes ya tienen acostumbrados a sus fans a que el amor, al menos entre ellos rara vez suele durar para siempre. Tal fue el caso de esta pareja de actores, de quienes recientemente filtraron una fuerte discusión que ambos tuvieron.

Se trata de Olivia Wilde y Jason Sudeikis, quienes contrajeron nupcias en el año 2013, pero en el 2021 ambos se separaron. En un principio, se manejo la teoría de que la estrella de Doctor House habría dejado a su esposo por el cantante y actor, Harry Styles, quien es 10 años menor que ella; sin embargo, ella misma salió a desmentir dichas acusaciones por medio de una entrevista a Vinity Fair, asegurando que su matrimonio terminó mucho antes de que el exOne Direction llegara a su vida.

Olivia Wilde y Jason Sudeiki

Según información del periódico británico, Daily Mail, esto podría no ser cierto, ya que, recientemente, la niñera que se encargaba de cuidar a Otis, de 8 años, y a Daisy, de 5, ambos hijos de los divorciados, contó una anécdota cuando se encontraba cuidando de los pequeños y es que, parece ser que la separación entre los dos no fue nada fácil, sobre todo cuando la directora y actriz de Don't Worry Darling tuvo sus primeras citas con la estrella del pop.

La mujer narró que hubo una ocasión en la que Olivia iba a marcharse de la casa para cenar con Styles, lo que desató una dramática discusión entre ambos histriones, ya que, Jason, se percató de lo que Wilde pretendía, por lo que sacó su teléfono y comenzó a grabar, mientras que la actriz corría a meterse a su auto para salir del lugar. Cabe señalar que la actriz de Las Noches de los Nerds no llevaba las manos vacías, porque presuntamente llevaba una ensalada que contenía su "aderezo especial", hecho que le dolió a un más a su entonces esposo.

Ella (Olivia) estaba diciendo: 'Tengo miedo de ti, Jason, tengo miedo de ti'. Y él dijo: 'Si me tienes miedo, ¿por qué me dejas a tus hijos'. Entonces, Jason salió y se acostó debajo de su auto para que no se fuera. Ella se subió a su auto para retroceder, él se acostó debajo del vehículo", narró la mujer