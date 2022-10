Subió 33 kilos: Tras divorcio y 25 años en novelas, actriz admite romance con ejecutivo de Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien tiene 25 años de carrera en Televisa y hace unos años se enfrentó a un complicado divorcio, dejó en shock a su amplia comunidad de seguridad luego de hablar como nunca antes del romance que vivió con un poderoso ejecutivo de la empresa. Se trata de Eugenia Cauduro, quien en una reciente entrevista ventiló que el empresario Miguel Alemán Magnati fue el amor de su vida.

La actriz mexicana hizo su debut en la televisora de San Ángel con el melodrama Alguna vez tendremos alas de 1997 y de inmediato se convirtió en una celebridad del canal por su excelente trabajo como villana. Luego realizó otros trabajos como antagonista en Una luz en el camino, Nunca te olvidaré y El amor no tiene precio, mientras que más recientemente ha hecho novelas como Abismo de pasión, Quererlo Todo y Amor Dividido.

Eugenia ha relatado en más de una ocasión que el doloroso divorcio de su exesposo Enrique Morán, padre de sus dos hijos, fue uno de los episodios más complicados de su vida y es que atravesó una severa depresión luego de la separación y hasta subió 33 kilos pues se descuidó bastante en esta difícil etapa. En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de 54 años confesó que su exmarido le puso los cuernos estando embarazada.

Además de hablar de este complicado y amargo episodio, Cauduro también contó frente a las cámaras de Imagen TV detalles del apasionado romance que vivió con Miguel Alemán Magnati cuando recién comenzaba su carrera y él era Vicepresidente de Imagen Corporativa de Televisa. La reconocida estrella de televisión recordó que durante varios meses él la estuvo pretendiendo pero no le daba 'luz verde' porque tenía novio.

Yo ostaba en mi rollo con los modelos y con todo el mundo y me buscó un par de veces, yo tenía novio, luego me mandó boletos para el concierto de Sting y pues como que yo no daba luz verde de nada, sí fui (al concierto de Sting) pero con él no, con mi novio y él estaba atrás… llegamos en metro".