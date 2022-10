Tras 21 años en Televisa y veto de Galilea Montijo, conductora regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz aparece en el matutino Hoy luego de renunciar a su programa tras 21 años en Televisa. Se trata de la sinaloense Cynthia Urías, quien según se ha rumorado no tiene una buena relación con la tapatía Galilea Montijo. Aunque lleva más de 20 años en las filas de la televisora, sorprendió hace unos días al anunciar que se despedía de Cuéntamelo Ya! Al Fin luego de 6 años al aire, por lo que sorprendió su aparición en Hoy, dando un golpe al rating de Venga la Alegría.

Urías no solo ha destacado en la conducción, sino también en la actuación, pues ha participado en telenovelas como Niña de mi corazón (2010), La fea más bella (2006), Misión S.O.S (2005), Rebelde (2004), Alegrijes y rebujos (2003), Velo de novia (2003), Clase 406 (2003), Cómplices al rescate (2002) y Aventuras en el tiempo (2001). Aunque es de las favoritas del público, Cynthia tendría una enemistad con otra de las favoritas, Galilea Montijo.

El canal de YouTube El Borlote exhibió que la tapatía supuestamente se encargó de hacerle la vida imposible a Cynthia, además de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie ha mencionado que las conductoras presuntamente no se soportan: "Mientras Andrea Legarreta hasta le llevó pastel y flores a Cynthia Urías con motivo de su cumpleaños, ¡Galilea Montijo ni un "felicidades" musitó! Ya era sabido que la conductora de Hoy no puede ver ni en pintura a su homóloga, pero tras no felicitarla se confirma que la alucina".

Incluso, Kaffie reportó hace un tiempo que la sinaloense presuntamente estaba vetada del canal de música Bandamax por orden de una directiva, sin embargo, luego de que despidieran a esta persona, pudo regresar a conducir los Premios Bandamax el año pasado. Ahora, Cynthia causa polémica una vez más pues anunció su salida del matutino de fin de semana Cuéntamelo Ya! Al Fin. Aunque se cree que pudo haber renunciado, el canal de YouTube Chacaleo sostuvo que en realidad Cynthia habría sido despedida.

Además, mencionó que Galilea habría tenido que ver con la decisión pues presuntamente no tiene buena relación con su colega: "Una vez más Galilea Montijo hace de las suyas, ahora la conductora de 'Hoy' se encuentra dando brincos de alegría, pues una de sus rivales, Cynthia Urías fue despedida del matutino de fin de semana 'Cuéntamelo Ya! Al fin' situación que Gali habría planeado desde hace varios años, y que hasta ahora se le hizo realidad", reportó el canal, sin embargo, esta información no ha sido confirmada y se desconoce si Cynthia habría sido despedida o vetada de la emisión por culpa de la conductora de Hoy.

Lo que sí sucedió es que este lunes 17 de octubre, Cynthia apareció en las pantallas del programa Hoy pues celebraron con un video los 6 años del matutino de fin de semana, cuyo elenco está conformado por Paul Stanley, Odalys Ramírez, Roxana Castellanos, entre otros. Todos celebraron a lo grande el aniversario con un programa especial, en el cual estuvo invitada Carmen Muñoz y Raquel Bigorra. El productor, Nino Canún, reveló que el objetivo es entretener.

Tenemos un toque de comedia mucho más relajado y notas atemporales", finalizó.

