Tras el estreno de 'Siempre Reinas', Sylvia Pasquel conquista a Instagram con estos 'consejitos'

Ciudad de México.- El pasado 2 de octubre cuatro grandes actrices se volvieron tendencia después de que trascendió la noticia de que estrenarían un reality show, pero éste sería transmitido lejos de Televisa o de TV Azteca, sino que sería distribuido por la empresa de streaming, Netflix. A medio mes de que se lanzó la serie de completa del grupo de celebridades compuesto por Lorena Herrera, Lucía Méndez, Laura Zapata y Sylvia Pasquel continúan dando de qué hablar, tal y como lo hizo la hija de Silvia Pinal durante la tarde de este lunes, 17 de octubre.

Luego de que se estrenó el programa de telerrealidad, muchas personas dieron su opinión sobre cada una de las participantes, si bien, la rivalidad entre Lucía Méndez y Laura Zapata fueron las que más opiniones encontradas causaron, muchos más coincidieron en que la antagonista de Amarte es mi pecado fue quien se llevó el show debido a que genuinamente se notaba que ella había ido a divertirse.

Fotografía de 'Siempre Reinas'

Es posible que este gozo por el reality show haya llevado a la actriz de Qué pobres tan ricos a realizar un video tipo vlog en el que compartió varios consejos de vida, al mismo tiempo que promocionó a Siempre Reinas, mismo que tuvo una gran aceptación por parte de sus miles de seguidores en Instagram, mismos que no dudaron en alagarlos y en recordarle que es una "una dama con mucha clase".

El video inicia con Sylvia citando un famoso dicho, el cual estaba ligeramente alterado: "Quien no oye consejos, no llega a reina", declaró la histrionista para después invitar a sus seguidores a tomar nota de los consejos que estaba por decir; el primero invitaba a olvidarse de los "haters de Internet" y para hacerlo de mejor manera, le dijo a sus fans que debían responderles con la frase de la canción que lanzó junto a sus compañeras actrices: "No me importa". "Que sí usas muchos filtros... No me importa", declaró la famosa

Sylvia Pasquel manda estos consejos

Créditos: Instagram @sylviapasquel

En el segundo consejo le pidió a sus fans que se abrazaran a sí mismos, así como a darse mucho amor propio: "A la única persona que vas a tener a tu lado toda la vida es a ti mismo", señaló . En el tercer consejo le pidió a su audiencia que dejara de compararse con los demás: "Rodéate de gente que te haga sentir feliz y a los tóxicos, bloquéalos y déjalos de seguir", añadió. En el cuarto consejo invitó a todos a seguir sus sueños y les recordó que sus añoranzas no se harán realidad solas: "Tienes que ir tras de él aunque te dé miedo". Y en el último les pidió que fueran "ching...", pero sin hacerle daño a nadie.

Fuentes: Tribuna, Instagram @sylviapasqueloficial