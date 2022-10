Tras regresar a '¿Quién es la máscara?', cantante paraliza a sus fans tras dar noticia de su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, 16 de octubre, el aclamado reality show de Televisa, ¿Quién es la máscara?, regresó al Canal de las Estrellas y junto a él volvieron caras conocidas, entre las que se pueden mencionar a Omar Chaparro, Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Galilea Montijo y a Yuri, parece ser que a esta última celebridad le duró poco la emoción que el show de talentos le provocó ya que éste lunes tuvo que ocuparse de otros asuntos.

Resulta ser que este lunes, 17 de octubre, la cantante de Detrás de mi ventana compartió un conmovedor video en donde se le puede ver conviviendo con su hija adoptiva, Camila. En el clip se ven momentos desde que la menor era apenas una bebé hasta ahora que ya es toda una señorita, ¿la razón? Resulta ser que la jovencita se encuentra celebrando su cumpleaños número 14, razón por la que la intérprete de Ya no vives en mí y Maldita Primavera le dedicó unas tiernas líneas en donde le hacía saber cuán grande es su amor hacía la menor.

Tu mi amada hija Camila ha sido mi maestra vida, la muerte de mis egos y egoísmos, gracias hija por ser una niña especial todos te esperábamos con tanto amor y mucha emoción, feliz día mi princesa, tu familia te ama, mis amigos te aman y mis fans te aman (...) Gracias Dios padre", añadió Yuri

Créditos: Instagram @oficialyuri

Antes del 2009 surgieron muchas especulaciones con respecto al por qué Yuri había evitado ser mamá, entre las teorías que se formulaban se podía mencionar la vida de excesos que tuvo anteriormente; sin embargo, nada de eso estaba relacionado a la razón del porque la intérprete no había tenido hijos. De hecho, la famosa se guardó sus motivos hasta después de la adopción de Camila; fue durante una entrevista en el programa, Despierta América, destapó por qué nunca quiso tener un hijo biológico.

Yuri y Camila

Créditos: Instagram @oficialyuri

A su puro estilo y con la honestidad que siempre la ha caracterizado, Yuri comentó que, en realidad, siempre tuvo miedo a dar a luz a un hijo, según las declaraciones de la estrella de The Voice México, este temor "parir" lo atribuye a su madre, ya que, previo a que ella naciera, su mamá dio a luz a su hermano; sin embargo, se trató de un procedimiento complicado, lo que le generó bastante temor a Dulce Canseco (progenitora de Yuri).

Cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano, ella tuvo un parto muy fuerte y casi pierde la vida. Al año y medio se embaraza de mí y en todo el embarazo pensó que algo iba a pasar. Mami tenía miedo a parirme y ese miedo es el que me bloqueó

Luego de varios años, Yuri asegura que ahora no se deja dominar por el miedo, incluso aseguró que esa fuerza y valentía la obtiene de su fe cristiana e incluso añadió que tener hijo adoptivo también es sinónimo de valor. Si bien, Yuri siempre ha sido honesta con el proceder de su hija, esto tampoco ha hecho que se demerite el gran amor que siente por la ya no tan pequeña Camila, a quien no duda de presumir en cada oportunidad que tiene.

Fuentes: Tribuna