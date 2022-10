Tras salir del clóset y volverse mujer, actor de Televisa da inquietante noticia a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor de las 2:00 horas de este lunes, 17 de octubre, un querido actor publicó una inquietante noticia, a través de sus redes sociales y es que, según lo que dijo, en aquel momento estaba manejando demasiados sentimientos, por lo que no le era posible irse a dormir, motivo por el que lanzó su publicación en Twitter a tan altas horas de la madrugada... ¿será que algo malo le ocurrió?

Eduardo España es un actor y comediante de Televisa que ha sabido llegar hasta donde está gracias a que sabe adaptarse a prácticamente cualquier papel que le toque interpretar y es que, luego de llevar cerca de tres décadas de carrera ha conquistado a miles de personas con su hilarante comedia, al convertirse en mujer y darle vida a 'Margara Francisca', así como sabe interpretar al conserje del edificio de Vecinos, 'Germán Martínez', pero más allá de eso, también ha demostrado ser un histrión serio al aparecer en melodramas de la talla de La Madrastra (2022), El hotel de los secretos, Para volver a amar, entre otras.

Fotografía de Eduardo España

Aunque 'Lalo' ha sabido llevar una prolífica carrera en San Ángel, esto no significa que el histrión haya decidido dormirse en sus laureles, sino por el contrario, en este 2022 ha sorprendido con diversos trabajos, entre su participación en el doblaje de la película mexicana, Águila y Jaguar, así como también triunfó en su obra de teatro, Felices e, incluso, se está preparando para ir a Qatar, para las transmisiones de La Copa del Mundo, pero parece ser que las sorpresas no se detienen ahí.

De acuerdo con información presentada por el propio Eduardo, durante la madrugada de hoy, parece ser que fue aceptado en un trabajo de suma importancia, noticia que recién le habría sido dada en el lapso de las últimas horas del pasado domingo, hecho que se puede prever debido a que aún en la madrugada el excompañero de Adal Ramones no podía dormir. Según su publicación, la emoción era tal que no podía dormir, aún así, solo inquietó a sus fans, ya que, no podía dar demasiados detalles sobre su próximo empleo, pero parece ser que es el más esperado de su vida.

No puedo dormir porque no me la acabo de felicidad y emoción. Viene algo muy bueno, pero no puedo compartirlo todavía. ¡Qué mágica y maravillosamente se me ha acomodado la agenda casi siempre!", declaró en Twitter

Publicación de Eduardo España

Créditos: Twitter @laloespana

Aunque el amigo de Octavio Ocaña no dio detalles sobre el trabajo que tomará próximamente, existe la posibilidad de que se trate de la bioserie de Chespirito, donde buscaba dar vida a Roberto Gómez Bolaños, ya que, a principios de año sacudió a la farándula con la impecable caracterización que tenía del creador del Chavo del 8, además en aquel entonces manifestó que había sido su sueño de toda la vida participar en dicho proyecto. Sea como fuere el caso, sus seguidores tendrán que esperar.

