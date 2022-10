Adiós 'Hoy': Tras 12 años en TV Azteca, Escalona confirma salida de 'Hoy' y cambios en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 4 años en Televisa, la conductora del programa Hoy Andrea Escalona confirma que abandona el matutino de Las Estrellas en diciembre. Sí, la presentadora que estuvo 12 años en TV Azteca antes de llegar a la televisora de San Ángel revela que para diciembre ya no estará al aire en el programa y la reemplazarán dos famosas conductoras. ¿El motivo? Dará a luz a finales de diciembre.

Como se recordará, Andrea Escalona formó parte de las filas del Ajusco durante 12 años, actuando en telenovelas como Súbete a mi moto, La heredera, Machos y Cielo Rojo, además de conducir en programas como Con sello de mujer. Luego de 4 años en el programa Hoy, donde su madre Magda Rodríguez (quien falleció en el 2020) era productora, ahora Escalona tendrá que abandonar la emisión, competencia de Venga la Alegría.

Luego del fallecimiento de Magda, su hermana Andrea Rodríguez fue elegida como productora, por lo que en entrevista con el periodista de espectáculos Edén Dorantes durante el baby shower de su sobrina, reveló que tendrá que dejar el programa por la llegada de su primogénito y que la producción completa pinta para quedarse también el próximo año, por lo que no habría cambio de productora y elenco: "Mira, hasta el momento lo que mi jefe me ha dicho es que nos quedamos en Hoy todo el año que entra", dijo.

Y añadió: "Por el momento seguimos los mismos 7 conductores. Tania Rincón y Escalona no estarán en diciembre porque Tania se va a Qatar y Escalona ya estará a punto de turrón pero vendrán Mariana Echeverría y Marisol González, que serán las dos conductoras que estarán este tiempo que no estén ellas", comentó. Finalmente, señaló que no ve necesario hacer algún cambio porque todos trabajan muy bien juntos.

Cuando las cosas están bien, no hay que moverlas, y creo que las cosas en 'Hoy' están bien ahorita. Si nos llevamos bien y nos queremos, seguirás viendo a todos", señaló.

Por otro lado, Escalona confirmó lo dicho por su tía, revelando que sí llegarán otras conductoras para cubrir el espacio que deje: "Sí, en diciembre, como el 20 nace el bebé, tengo que ver cuánto tiempo. Casi me la quería aventar de que de ahí irme al hospital", dijo Escalona, quien se reunió con compañeros de Hoy y también excolegas como Lambda García en su baby shower.

