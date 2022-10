Adiós 'Hoy': Tras 27 años en Televisa y salir del clóset, Galilea Montijo debuta en nuevo programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora Galilea Montijo, quien hace unas semanas sorprendió al salir del clóset y se declaró 'heteroflexible', causó tremendo revuelo pues luego de haberse estado ausentando del matutino Hoy por semanas, hace algunas horas reapareció en un nuevo programa. Hay que recordar que desde inicios de año se ha dicho que la tapatía podría salir definitivamente de Televisa luego de 27 años al aire.

Incluso el canal de YouTube Chacaleo llegó a mencionar que la mujer originaria de Guadalajara, Jalisco tendría intenciones de no renovar su exclusividad en San Ángel porque querría irse a trabajar a Univisión: "A punto de concluir su contrato de exclusividad, Galilea Montijo está dudando renovar con la televisora de San Ángel debido a que entre sus planes, se encuentra mudarse a los Estados Unidos", reportaron.

Sin embargo, 'La Gali' ahora tiene más trabajo que nunca dentro de la televisora rival de TV Azteca pues además de estar al aire todas las mañanas en Hoy, también forma parte del elenco de Netas Divinas en el Canal Unicable y recientemente se estrenó como investigadora en ¿Quién es la máscara?. De hecho ayer lunes 17 de octubre la tapatía de 49 años apareció por primera vez en el programa Cuéntamelo YA! para hablar de su participación en el reality dominical.

Galilea en 'Cuéntamelo YA!'

La presencia de Montijo en el proyecto producido por Nino Canún causó muchísimo revuelo y es que por años ha existido la versión de que tiene un fuerte pleito con una de las titulares, Cynthia Urías. Ha sido el periodista Álex Kaffie quien no ha parado de repetir que la tapatía odiaba a la originaria de Los Mochis y asegura que le hizo la vida imposible mientras compartían micrófonos en el matutino de Las Estrellas:

Es bien sabido que la conductora de Hoy no puede ver ni en pintura a su homóloga...", señaló el 'Villano' meses atrás.

Sin embargo, Galilea hizo a un lado sus presuntas diferencias con Cynthia, quien recientemente renunció a la conducción de Cuéntamelo YA! Al Fin (versión sabatina), y dio una entrevista exclusiva al programa para contar detalles de su participación en ¿Quién es la máscara?. La tapatía en varias ocasiones envió "besos a todas las chicas" de Cuéntamelo YA! pero no dijo ningún nombre en específico y se mostró muy accesible con las preguntas.

De hecho el reportero Jorge Ugalde, con quien también compartió créditos en Hoy, le hizo varios incómodos cuestionamientos pues incluso le llegó a preguntar si le había molestado o incomodado la vez que fue de invitada al reality y Juanpa Zurita le recordó a su exnovio Cuauhtémoc Blanco: "Es un niño, no tiene la culpa de no saber, yo podría ser su madre y aparte si se va a la lista (de mis exnovios) no podría terminar", declaró Gali entre risas.

Fuente: Tribuna