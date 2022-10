Afamada cantante decide romper el silencio tras 15 años de presuntos abuso de su padre

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El año pasado, la afamada princesa del pop, Britney Spears, consiguió obtener el derecho de su propia tutela legal, después de que su padre, Jamie Spears la consiguiera hace algún tiempo; y aunque en un principio hubo gente que creyó que el hombre la estaría ayudando a detener la vida de excesos que la intérprete de Toxic había estado viviendo, lo cierto es que un drama ocurría tras las paredes de la casa de la superestrella.

Después de haber obtenido su libertad, Britney comenzó publicar diversos estados en sus respectivas cuentas de Instagram y Twitter donde, poco a poco, ha narrado la dura vida que vivió junto a su familia y es que, Jamie Spears habría estado violentando psicológicamente a la cantante de I wanna go, a quien constantemente le decía lo "fea" o "gorda" que lucía, hecho que habría destruido el autoestima de la celebridad.

Fotografía de Britney Spears

Recién el pasado lunes, 17 de octubre, la cantante compartió un nuevo hilo en Twitter donde habló sobre lo difícil que fue su etapa de rehabilitación, ya que, según sus propias declaraciones, la habrían tenido en condiciones inhumanas y habría sido constantemente custodiada por cuatro hombres, quienes no le permitían mantener contacto con su familia. Es por este motivo que la celebridad de Oops... I did it again, reveló cuan grande es el rencor que tiene hacía su progenitor.

15 años en un sistema de abuso secreto y manipulador (...) me hablaron abusivamente y me castigaron (...) Me lastimaron y no hice nada malo. No tengo justicia ante mis ojos (...) Mi deseo es llevar a mi padre a un lugar. (Quiero) quitarle el auto... quitarle su casa... quitarle la puerta al a privacidad... sentarlo los siete días de la semana para que se bañe y se vista, quiero que se vaya", señaló la cantante

Y es que, previo a que Britney fuera liberada, fueron varias las personas quienes señalaron que la celebridad de 40 años era constantemente explotada por su padre, incluso algunos teóricos llegaron a insinuar que Spears había sido despojada de su dinero, el cual era completamente controlado por su padre, quien la tenía viviendo en condiciones precarias; fue a raíz de esto que inició el movimiento #FreeBritney, en el que miles de internautas pedían que la famosa fuera liberada.

De acuerdo con declaraciones de la intérprete de Wominazer, actualmente se encuentra enfocada en mejorar su vida, por lo que se presume que va a terapia y se ocupa de realizar actividades que la hacen sentir mucho mejor consigo misma, entre ellas se puede mencionar bailar y tomarse fotografías reveladoras, dado a que, por mucho tiempo habría estado peleada con su apariencia física.

Fuentes: Tribuna, Twitter @britneyspears