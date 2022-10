Andrea Legarreta, conductora del programa 'Hoy', volverá a los juzgados tras ganar demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta volverá a los juzgados luego de que en junio ganó la demanda por difamación que interpuso contra una revista mexicana que publicó una foto en donde la también actriz supuestamente le estaba tocando las partes íntimas a un hombre que no era su esposo el cantante Erik Rubín.

A pesar de ser reservada con relación al destinatario del proceso legal que en breve iniciará, la presentadora de televisión manifestó durante su más reciente encuentro con la prensa que no descansará hasta lograr su objetivo de no ser difamada o vulnerada.

Todavía no es tiempo, pero, pase lo que pase y sea a quien sea, no voy a permitirlo más, o sea, y ¿sabes qué?, no lo hago como de venganza, lo hago por justicia, lo hago porque al final uno tiene que ver como ser humano que tiene derechos, como mujer tienes derechos, que hay personas que tienen que entender que no por ser sensacionalistas o porque compren una revista más, o porque tengan más rating, tienen que ver que no pueden destrozar vidas, no pueden afectar de esa manera, te afectan emocionalmente, familiarmente, laboralmente, y afectan tu imagen, aunque tú sepas quien eres, es un acto de cobardía”, dijo a las cámaras del programa De Primera Mano.

Aunque sus abogados le han solicitado que no hable del tema públicamente, Andrea refirió: “Lo hago no solo por mí, sino por la cantidad de gente que quizás no sabe que sí podemos hacerlo, y que sí hay una ley que tiene que ver con el daño a la moral, que tiene que ver con que pisen tus derechos como mujer, como ser humano, o sea, simplemente creo que tendríamos que, todos, incluso ustedes, o sea, si yo me volteó y soy violenta contigo y te humillo o te gritoneo cosas horribles en el micrófono, también estás en tu derecho a decir ‘me humilló públicamente’, entonces creo que tengo que ser ejemplo para mis hijas, para otras mujeres, también por mi paz, que la gente entienda que ya estuvo bien de tanta violencia, y de tanta maldad, y de tanta intención, y de mentiras ¿no?”.

Finalmente, ante la pregunta directa sobre si su denuncia será para frenar las ofensas que ha recibido por parte de su colega Alfredo Adame, quien en diversas ocasiones ha despotricado en su contra, Andrea únicamente dijo: “De esa persona yo no hablo”.

Fuente: Tribuna