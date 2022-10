Bomba en Televisa: Tras sacarlo del clóset y 10 años en TV Azteca, galán de novelas deja la soltería

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de telenovelas, quien formó parte de las filas de TV Azteca por 10 años y actualmente trabaja para Televisa, está metido en una nueva controversia pues luego de que lo sacaran del clóset, ahora reportaron que ya dejó la soltería y revelan quién es su nueva pareja. Se trata de David Zepeda, quien actualmente es uno de los galanes más cotizados de la empresa de San Ángel.

El también modelo de 49 años inició su carrera en las filas del Ajusco actuando en melodramas como Los Sánchez, Como en el cine, La Heredera y Amores Cruzados. No obstante, a partir de 2007 dejó la empresa y se cambió a Televisa donde ya lleva más de 13 años trabajando. Su primer proyecto en la nueva casa fue el melodrama Sortilegio y luego hizo otros como Soy tu dueña, La fuerza del destino, Abismo de pasión, Por amar sin ley y Vencer el desamor.

El actual protagonista de Vencer la Ausencia, telenovela con total éxito en el Canal de Las Estrellas, se enfrentó a un fuerte escándalo hace varios años pues salió a la luz que presuntamente era gay y que habría tenido un duradero noviazgo con Daniel Urquiza 'El Rey de las Extensiones', quien se quitó la vida a finales de 2020 por una supuesta depresión. Incluso hubo reportes de que estuvieron a punto de casarse.

No lo conozco al señor, nunca lo conocí... me molesta cómo engañan al público", respondió Zepeda cuando le preguntaron al respecto.

Tras desmentir esta relación y luego de varios años soltero, este martes 18 de octubre la revista TVNotas sacó en su portada que el oriundo de Nogales, Sonora, ya tiene un nuevo compromiso y destaparon que se está dando una segunda oportunidad con su exnovia Lina Radwan. Un amigo de David habló de forma anónima con esta publicación y explicó que él y la actriz acordaron volver a estar juntos con la condición de tener un hijo.

Él no ha querido decirlo, pero Lina ya no es su ex, es de nuevo su novia. Hace medio año decidieron retomar la relación y están muy felices juntos".