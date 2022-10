¿Buen año para la corona? Netflix estrenará documental de Harry y Meghan también en diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de la Reina Isabel II desató varios roces entre los miembros de la familia real, pero también fue motivo para que la empresa de streamign Netflix se apresurara con estrenos en relación a la monarquía británica, ejemplo de ello fue la salida de la quinta temporada de The Crown para lo que el Palacio de Buckingham aseveró estaría pendiente pues el divorcio entre el actual rey y Lady Diana sería uno de los temas a tratar, el cual podría afectar tanto su popularidad en Reino Unido como la coronación.

Aunado a ello, también la salida del documental del Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle afectaría la relación de los Duques de Sussex con el actual rey quien ha condicionado que, tanto por las memorias de su hijo menor como por este proyecto, que sus nietos, Archie y Lilibet tengan o no títulos de nobleza, algo que al parecer a Netlfix lo tiene con poco cuidado pues remarcó que esta serie documental sí se estrenará en diciembre del presente año como se tenía contemplado.

Cabe destacar que antes de confirmar la fecha del lanzamiento, se había rumorado que sería hasta 2023 cuando saliera a la luz; sin embargo, se mantuvo todo con base al plan y ahora el público podrá saber más sobre los motivos por los cuales la pareja renunció a ser miembro activos de la familia más popular de Inglaterra. "Están nerviosos en Netflix y parpadearon primero y decidieron posponer el documental", dijo una fuente a medios estadounidenses.

Foto: archivo

Fueron los mismos duques los que quisieron retrasar el estreno pues en el caso de Harry Windsor, quería eliminar algunas escenas de esta serie, algo que Netflix le negó y que podría hacer que la relación con su familia sea más complicada. "Hasta donde yo sé, la serie documental seguirá adelante más adelante este año", remarcó la fuente al rotativo de espectáculos Page Six.

Paralelo a este asunto, la actriz de Suits, Meghan Markle abrió también la manera en la que la trataban en otros proyectos donde incursionó, discurso que algunos han asegurado, es similar al que dio a la presentadora Oprah Winfrey en donde mencionó que la familia real la hizo sentir menos, algo que al parecer los productores de la serie Deal or No Deal también aplicaron pues a su percepción, la hicieron ver como una 'tonta'.

"Terminé dejando el programa. Era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme forzada a ser todo apariencia y poca sustancia, y así me sentí en ese momento reducido a este arquetipo específico: la palabra 'bimbo' (una chica atractiva pero poco inteligente)", dijo la duquesa.

Meghan Markle durante su participación en Deal or No Deal. Foto: Page 6

En compañía de la empresaria París Hilton, Markle recordó que durante su paso por este proyecto en 2006 había mujeres a las que había que hacer sentir superficiales y eso no fue lo que no le agradó, pues incluso la producción les daba cupones para recibir exenciones de cabello o pestañas y hasta rellenos para el sostén, lo que le dejó claro que no eran los proyectos que necesitaba. De ahí que internautas recordaron que se valió anteriormente de este tipo de discurso para remarcar que durante su paso por a familia real fue discriminada por su apariencia.

"Se trataba únicamente de belleza y no necesariamente de cerebro", remató Meghan Markle.

