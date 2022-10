Ciego y salió del clóset: Tras hundir a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien insultó fuertemente a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta luego de abandonar el matutino, reaparece en Venga la Alegría en TV Azteca luciendo irreconocible y denunciando la falta de apoyo de la ANDA luego de la cirugía a la que fue sometido tras ser golpeado por dos hombres y casi quedar ciego. Se trata de Alfredo Adame, quien no ha parado de estar involucrado en varios escándalos.

Adame fue uno de los galanes de telenovela más cotizados de los años 90, protagonizando telenovelas de Televisa como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, sin embargo, al concretarse su divorcio de Mary Paz Banquells hace unos años, no ha dejado de sostener pleitos con varios famosos como Rey Grupero, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo y hasta Andrea Legarreta, a quien acusó de presuntamente serle infiel a su esposo y de haberlo vetado en Televisa.

Alfredo Adame

Hace unas semanas, y tras 'salir del clóset' a manera de broma luego de que ventilaran que presuntamente tenía una relación con un hombre y una mujer trans, de nueva cuenta Adame se involucró en un pleito luego de que dos hombres lo golpearan afuera de su casa. Esto le causó una grave herida en el ojo, el cual estuvo en riesgo de perder, y varias fracturas en el rostro. Tras ser operado de emergencia hace unos días, ahora aparece en entrevista con Venga la Alegría y estalla contra la ANDA.

Hinchado aún y luciendo irreconocible, Adame manifestó que hasta el momento la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no se ha hecho presente para ayudarlo a saldar los gastos que realizó después de ser intervenido quirúrgicamente del ojo derecho luego de la agresión que sufrió afuera de su casa. El actor acudió a un hospital público y expresó su descontento por no recibir el apoyo adecuado pese a que asegura que sigue cotizando ahí.

"No, no, ellos deberían haberme llamado, y haberme dicho, pero pues bueno, no sé por qué. Sí, yo sigo cotizando en la ANDA, soy el que más días trabajados tengo. Hasta hace dos años era el que más días trabajados tenía en 33 años", declaró. Acto seguido, el también actor reveló el motivo por el que no ha solicitado la ayuda de dicha institución: "De la ANDA no me llamaron nunca, creo que era obligación de ellos llamarme".

"Y luego tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero decidí no usarlo porque en primera por ser un acto criminal yo ya no dije nada, porque obviamente estos tipos van a tener que pagar una reparación del daño, y te quiero decir que esto es de más o menos un millón y medio de pesos (casi 75 mil dólares)", detalló. Por último, no descartó la idea de realizarse un trabajo para limpiar las malas vibras y dejar de involucrarse en incidentes de este tipo.

Me dicen 'pero ¿por qué te metes en tantos problemas?’', yo no me meto, me meten (...) ¡Claro! (una limpia) me la voy a hacer con 'Venga la Alegría', como decían 'habíamos de ir a Catemaco' (sic)".

Fuente: Tribuna