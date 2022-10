A 5 días de la tragedia de 'Noche de Bodas', Osvaldo Benavides lanza este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 13 de octubre, la tragedia cayó sobre la filmación de Noche de Bodas, película en la que Osvaldo Benavides se encontraba trabajando junto a su amiga de la infancia, Ludwika Paleta. Como algunos recordarán, dos actores perdieron la vida cuando se dispusieron a disfrutar de su día libre. A menos de una semana de estos lamentables eventos, el exnovio de Esmeralda Pimentel mandó este mensaje.

Como algunos recordarán, desde hace algunos meses, el actor de Lo que la vida me robó había estado compartiendo algunas imágenes de paisajes de las playas de Oaxaca en sus redes sociales, mientras hablaba de lo divertido que le resultaba trabajar en un proyecto que le permita disfrutar de las olas después de una jornada de trabajo. Si bien, Osvaldo procuró ser discreto con los detalles no tardó en revelar que todo se trataba de su nueva película, la cual, él mismo se encargó de producir.

Lamentablemente, el último día de grabaciones el filme quedó marcado por la tragedia luego de que tres actores decidieran salir a disfrutar de la playa Majahual, lamentablemente, aquel día el oleaje fue demasiado fuerte para que todos los involucrados pudieran regresar sanos y salvos a casa. Según información de la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) Marco Antonio, de 46 años, perdió la vida tras golpearse con una roca; mientras que el histrión, Luis Miguel, de 47, falleció ahogado.

El tercer involucrado fue rescatado por la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la SEMAR. Este hecho fue notificado a través de las redes sociales de la casa productora encargada del proyecto, Traziende Fims. Aunque los hechos anteriormente narrados podrían resultar desgarradores para toda la producción, el actor de The Good Doctor ha procurado mantener los ánimos elevados en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió algunas imágenes de la producción.

Por otro lado, el actor de A que no me dejas añadió un mensaje en donde hablaba acerca del reto que presentó tanto para él como para el resto de los involucrados el realizar una novela de la magnitud de Noche Bodas, cinta que si bien, aún no cuenta con una fecha de estreno, se puede presumir que se trata de una comedia romántica, en la que tanto Benavides como Ludwika son los protagonistas.

Un sueño. Una idea. Una historia. Miles de horas de trabajo. Socias. Crew. Un equipo. Miles de horas de trabajo. Un hotel. Una playa. Miles de historias. Miles de horas de llamado. Amor. Conexión. Amistad. Complicidad. Miles de hielos. Disciplina. Alegría. Luz. Oscuridad. Dolor. Reflexión. Aceptación. Miles de horas de bata y chanclas. Luz, amor, disfrute, crecimiento. LA VIDA MISMA! El crecimiento y aprendizaje son profundos. Como lo es este amor. Luz en los corazones de todo el equipo. #NochedeBodas me transforma", escribió el famoso

