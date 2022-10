Divorciada y sin dinero: Tras traición con 'VLA' y kilos de más, actriz de Televisa renuncia a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien estuvo más de 20 años en Televisa y visitó el foro del matutino Venga la Alegría de TV Azteca, se retira del programa Hoy. Se trata de Sugey Ábrego, quien ese martes anunció su renuncia al matutino por motivo de una situación familiar que la hizo conmoverse hasta las lágrimas y hasta anunciaron a su reemplazo: una querida actriz que ya había participado en el reality show.

Como se recordará, Sugey ha participado en melodramas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor y De que te quiero, te quiero, además de participar en programas como Matutino Express donde daba la sección del clima. En 2016 perdió su contrato de exclusividad y el año pasado se integró a la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde brilló primero junto a Silverio Rocchi y luego con Tony Garza.

La actriz, quien tuvo un tormentoso divorcio que la dejó con deudas y cayó en una crisis económica y laboral durante la pandemia por Covid-19, ahora ha salido adelante por vender su ropa interior por Internet y subir contenido para adultos. Sugey hasta cayó en una profunda depresión que la hizo intentar quitarse la vida. Y aunque estuvo en el foro de Venga la Alegría en TV Azteca, la veracruzana encontró nuevo trabajo en el matutino al integrarse a la cuarta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sugey, quien confesó que bajó algunos kilos para participar en esta edición de 'Campeón de Campeones', terminó su presentación junto a Silverio y anunció su retiro de la competencia por una delicada razón: "Hace un año les comenté que yo bailaba por mi papá que tuvo insuficiencia renal... mis papás tienen 43 años casados. Pasó la pandemia y mi mamá siempre quiso ir al Vaticano a dar gracias y antes de recibir esta invitación, teníamos este viaje con mi mamá y cuando empecé me llegó un Whatsapp llorando y le dije: 'No mami, así como tu con mi papá cuando tenía 8 años se salieron de Tuxpan para que yo pudiera disfrutar y crecer como artista, yo no te voy a dejar' y mañana me voy a ir con ella, con todo el dolor de la competencia".

Tras confirmar que tenía que irse para apoyar a su mamá y cumplirle el sueño de ese viaje, añadió: "Se lo tuve que explicar a Silverio y ahora con los jueces pero llega un momento en el que cuando los papás y después de la pandemia, aún los tenemos, prefiero estar y regalarle ese sueño y tiempo a mi mamita adorada que antier fue Silverio a conocerla", explicó. Sugey también contó que su retiro, si se lo permitía la producción y el jurado, sería temporal y volvería el 2 de noviembre.

"Mi mamá no quería que dejara la competencia pero ahora yo quiero estar para mi mamá y hoy quiero poder ganarme ese 10 para que el 2 de noviembre que regrese con mi mamá pueda bailar con Silverio", contó con la voz entrecortada. "Sé que te dejo una gran responsabilidad pero también voy a respetar lo que decida la producción y a la productora que desde el principio me dijo: '¿qué quieres decir?' y dije: 'la verdad'", finalizó, para luego anunciar que será Michelle Vieth quien la cubra en su ausencia.

