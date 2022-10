Indigente y sin exclusividad: Tras amorío con ejecutivo de Televisa, actriz se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en el 2019 luego de 40 años en Televisa, aparece en Ventaneando. Se trata de Érika Buenfil, quien apareció en las pantallas del programa de espectáculos de TV Azteca luego de haber sido confirmada como protagonista de Perdona nuestros pecados, una nueva telenovela en la televisora de San Ángel.

Como se recordará, Érika empezó su carrera en Televisa y participó en telenovelas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y Vencer el pasado. Como se recordará, fue en el melodrama La Gata del 2014 donde interpretó a una indigente llamada Fela 'La loca', sorprendiendo a todos por su talento para interpretar un rol tan diferente.

Érika Buenfil en 'La Gata'

En 2019, la actriz perdió su contrato de exclusividad en la televisora y aseguró que esto la llevó a caer en una profunda depresión: "Me rescató un poco el teatro pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada". No obstante, la actriz supo reinventarse y empezó a subir videos a TikTok, convirtiéndose en la 'Reina del TikTok', ya que durante la pandemia se volvió una de las más populares en la plataforma.

Tras perder su contrato, Buenfil hasta pudo visitar TV Azteca por primera vez. La actriz, quien tuvo un romance con el entonces ejecutivo de Televisa Víctor Hugo O'Farrill, tuvo un hijo con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo y se convirtió en madre soltera pues él nunca lo reconoció. Es hasta hace algunas semanas que Érika confirmó que se puso en contacto con Nicolás, por lo que ahora se pronuncia respecto a su actual relación.

La actriz reveló que ya superó el conflicto con Ernesto Zedillo, padre de su hijo Nicolás, sobre todo ahora que empezó a tener contacto con él. "Nicolás tiene 17 años, ya está superado, ya lo sufrí, ya lo lloré, ya estoy mucho más madura, más centrada", dijo para el programa de Pati Chapoy. "Nicolás lo tomó más fácil que yo, los jóvenes están más frescos y no se hacen tantas ideas como nosotros", comentó, afirmando que no guarda rencores. Finalmente, la protagonista de melodramas aseguró que pese a todo o que ha pasado, no le cierra las puertas al amor:

Un novio sin compromisos, sin andar de que 'dónde andas' y 'porque estás grabando'... y cada quién en su casa y Dios en la de todos".

Fuente: Tribuna