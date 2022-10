A 3 meses de su divorcio y tras superar una infidelidad, afamada actriz estrena nuevo romance

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Aproximadamente hace 3 meses, el mundo de la farándula estadounidense entró en shock después de que una de las artistas, que es considerada más atractiva de la industria, solicitó el divorcio de su esposo, esto luego de haber pasado cerca de 4 años casados, ¿la razón? Infidelidad; pero lejos de deprimirse, esta estrella de cine le dio una nueva oportunidad al amor y parece ser que está estrenando una nueva relación.

Se trata de Emily Ratajkowski, quien saltó a la fama después de aparecer en el controversial video Burred Lines ft. T.I., Pharrell y aunque es principalmente conocida por su carrera como modelo, lo cierto es que también ha aparecido en diversas películas de Hollywood como Perdida, Un verano inolvidable, En la oscuridad y Sexy por accidente. Para el año 2018, la famosa se casó con el director de cine Sebastian Bear-McClard, matrimonio del que nació 1 niño.

Emily Ratajkowski y su esposo

Si bien, la pareja parecía ser estable, lo cierto es que hace 3 meses la actriz acudió a solicitar el divorcio y aunque ella no dio detalles sobre el asunto, algunas fuentes cercanas a ella revelaron que la supermodelo había decido alejarse de su esposo porque éste le habría sido infiel no una, sino varias veces. Por su parte, Emily dio la noticia a través de su cuenta oficial de TikTok desde donde comunicó que no se cerraría al amor, por el contrario, afirmó que saldría con más gente y disfrutaría de su libertad y es que, según sus declaraciones, ella nunca había estado soltera, por lo que se trataba de una nueva experiencia.

Si bien cumplió su promesa de salir con más gente, al grado en el que fue involucrada sentimentalmente con Brad Pitt, quien aún se encuentra en medio de un fuerte batalla legal con su exesposa, Angelina Jolie, lo cierto es que no se trataba de algo serio, pero todo cambió la noche del pasado viernes, 14 de octubre, cuando la famosa fue captada por los paparazzis del Daily Mail mientras daba un romántico paseo nocturno con un misterioso hombre, con quien se le vio besándose apasionadamente.

Créditos: Daily Mail/The Images Direct.com

Aunque en un primer vistazo ésta persona resultó ser un desconocido, lo cierto es que el tabloide británico no se quedó con las manos cruzadas e investigó la identidad del misterioso sujeto. Según información de este medio , se trata de el DJ Orazio Rispo, de 35 años, quien al igual que Ratajkowski es residente de Nueva York. Se sabe que él ha sido DJ desde los 15 años y que tenía una tienda de discos en Brooklyn, conocida como Halcyon Record Shop, pero fue cerrada por la pandemia de Covid-19, esto según diversas fuentes cercanas a la histrionista.

