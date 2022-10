Se volvió mujer: Tras veto de Televisa y vender joyas para vivir, exconductor de 'Hoy' llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, conductor y cantante, quien fue vetado de Televisa luego de más de 22 años y cayó en una crisis económica que lo hizo empeñar algunos bienes para salir adelante, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Jorge 'Coque' Muñiz, quien en 2018 debutó en la competencia con su programa ¡Pásele, yo invito!, sin embargo, este no tuvo el rating esperado y salió del aire. Por esta traición se dijo que fue vetado.

Muñiz también fue conductor en el programa Hoy, sin embargo, desde que se cambió al Ajusco ha acudido varias veces al foro de Ventaneando con Pati Chapoy. Y es que Muñiz es muy cercano a la periodista, por lo que ha aprovechado el espacio para hablar de los vicios que ha padecido y ha aclarado rumores de su vida personal, como cuando admitió que le gustaba el juego y la fiesta: "Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten".

Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (...) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", dijo entonces.

El artista mexicano, quien se ha vestido de mujer para la obra Aventurera, también se ha sincerado sobre la crisis económica que atravesó debido a la falta de ingresos y trabajo durante la pandemia, pues ha confesado que para poder salir adelante ante la falta de trabajo e ingresos tuvo que recurrir a empeñar varios bienes, entre ellos relojes y cadenas, además de vender un rancho: "Los relojes se fueron, las cadenas y las cosas que para eso son. Dicen que los bienes son para los males. A mí no me da pena. Las cosas se recuperan", declaró en el 2020.

Ahora, en entrevista exclusiva para el matutino Venga la Alegría, el cantante se dijo muy emocionado para la boda de su hija Marisol, la cual se realizará el próximo sábado 22 de octubre, aunque la fecha pondría en riesgo su concierto en el Teatro Metropolitan el 23 del mismo mes: "Ese puede ser una buena pregunta para que el público vaya y diga '¿llegará o no llegará?' lo consideré, lo platiqué con mi familia y dije: 'creo que vale la pena porque es una oportunidad muy buena'.

Y agregó: "El teatro Metropolitan es un teatro que se ocupa mucho y no es fácil tener las fechas por eso dije 'va, vamos a hacerlo'". Siguiendo la tradición familiar, reveló que como padre de la novia se encargó del enlace: "Consideré desde hace muchos años esta posibilidad y mi sueño era ver a mi hija feliz y todo lo que humanamente pueda lo voy a tratar de cumplir porque es algo muy importante para ella".

Finalmente, lamentó la situación de desempleo que atraviesa su colega Talina Fernández por las acusaciones contra su hijo Coco Levy: "Creo que es muy injusto, la señora Talina es una maestra, trabajé muchos años con ella. Estar con ella es un agasajo, aprendes todo. Desde el ritmo, la forma de hablar, una mujer muy preparada con un conocimiento de la historia universal, del mundo en general. Una mujer que ha vivido todo y me parece algo muy triste que por algo alrededor de ella, que no está involucrada, sucedan estas cosas".

Fuente: Tribuna