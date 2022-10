Shock en Televisa: Ventilan porqué Ferka y Christian Estrada terminaron: "Mantenido y mal padre"

Ciudad de México.- En la edición de este martes 18 de octubre la revista TVNotas sacó a la luz nuevos detalles del truene entre Christian Estrada y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y revelaron que esta relación se desgastó porque la actriz se hacía cargo de todos los gastos en el hogar. Además el mismo modelo habló de su separación en exclusiva y declaró si a ella le gustan las mujeres como se había estado especulando desde hace semanas.

Como se recordará, la exestrella de TV Azteca y 'El Sina' llevaban un tiempo negando su ruptura sentimental pero fue hasta la mañana de ayer lunes 17 de octubre que por fin decidió confesar que ya no estaba más con el padre de su hijo Leonel. A través del programa Hoy en Televisa, la también conductora mexicana reveló muy dolida que su romance con Estrada pasaba por un bache y que por el momento no estaban juntos, luego de más de 2 años de relación.

Un supuesto amigo de Ferka habló en exclusiva con los reporteros de TVNotas para ventilar que fue 'El Sina' quien dejó su hogar sin que ella lo corriera pero señaló que durante todo este tiempo de relación él habría sido un mantenido y que luego de salirse de la casa, no habría aportado nada para los gastos del niño: "Simplemente él se fue y la dejó sola con todos los gastos; por eso es que también este tema se ha convertido en un problema entre ellos".

Esta persona explicó que en primer lugar a Christian sí le movió que se haya dicho que su prometida, a quien le entregó el anillo de compromiso en julio, le gustan las mujeres y que por ello decidió salirse de su hogar. No obstante, también indicó que el romance ya estaba desgastado porque él no aportaba nada económicamente: "Christian no da ni para los pañales y ese es un gasto difícil de solventar; sin contar gastos de servicios, comida, mantenimiento, etcétera".

Señalaron que "Christian ya lleva tiempo sin trabajar en algo estable" y que la ahora concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy solamente le pedía que consiguiera algo para que pudiera ayudar con los gastos del bebé: "Ferka no lo corrió, ni tampoco habló de ese tema con él, simplemente Ferka le decía que necesitaban dinero para el bebé, sólo le pedía que se hiciera responsable, pero Christian prefirió irse".

Supuestamente Ferka enfureció al ver que el exnovio de Frida Sofia se la pasa viajando y dándose vida de soltero ahora que ya no están juntos pero sigue sin mandar dinero para el niño. Por otro lado, Estrada ya rompió el silencio y a través de TVNotas confesó que luego del bautizo de Leonel decidieron separarse y cuando le preguntaron si se debía a que la actriz era bisexual, él dio a entender que tiene sus dudas:

Honestamente sobre ese tema no me gustaría hablar y no me gustaría hablar mal de ella, ni de sus preferencias sexuales... Sí vi algo de hace años que supuestamente pasó, pero si ella lo hizo o no es su problema, no puedo opinar si le gustan las mujeres o no; yo llevo dos años con ella, no la conocía antes", declaró.