Sin trabajo y en la ruina: Tras despido de Televisa, querida exconductora de 'Hoy' debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Una querida exconductora del programa Hoy, quien fue despedida de Televisa luego de más de 50 años en sus filas, aparece en Venga la Alegría dando una dura noticia: está desempleada y para sobrevivir tuvo que vender sus joyas y abrigos. Se trata de Talina Fernández, quien luego de ser despedida del matutino Sale el Sol de Imagen TV hace algunos meses, también se quedó sin trabajo en la radiodifusora donde tenía su programa junto a su hijo.

La llamada 'Dama del Buen Decir', quien también 'spoileó' hace unas semanas que fue eliminada del reality show MasterChef Celebrity del Ajusco, anunció hace unas semanas que cancelaron su programa de radio llamado Blah Blah Blah!, dejándola sin ingresos. Como se recordará, Talina fue despedida de la televisora de San Ángel en 2019 luego de más de 20 años de transmitir Taliníssima. Según ella misma confesó, Televisa ni siquiera le dio su liquidación completa.

Y la situación se sigue complicando para la exconductora del programa Hoy pues en entrevista con el matutino Venga la Alegría de TV Azteca sostuvo que perdieron su empleo en gran medida por el escándalo que enfrenta su hijo Coco Levy, quien fue señalado por varias mujeres de presunto abuso sexual. La conductora compartió que tuvo que vender sus pertenencias para poder salir adelante, revelando con tristeza que ha sido muy difícil por el valor sentimental que tenían para ella.

"Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas, y a mí me tocaron… pero ya las vendí… pues sin lana… y también vendí los abrigos, también vendí una casa que tenía en Tequesquitengo", contó. Sin embargo, la presentadora aseguró que ninguno de estos contratiempos la derrotan por completo: "Siempre digo 'ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el suelo'", manifestó. Además, reveló que por su edad ha sido muy difícil encontrar trabajo.

"Y luego que te ven mayor, y creen que eres tarada, o que no tienes los chicharrones como las señoritas, pues no, no tienes los chicharrones". En otros temas, la 'Dama del buen decir' relató que luego de esparcir las cenizas de su hija Mariana Levy, la fallecida actriz se le ha hecho presente: "Nos fuimos a una como fonda grandota que hay ahí, un letrero enorme que dice ‘Fresas con Crema’... ahí estaba mi hija, me impactó, no había ningún otro letrero... 'Fresas con Crema'... ya mi hija me está mandando el mensaje", aseveró.

