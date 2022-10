Tras dejar las novelas y dura pérdida, exactriz de Televisa acaba en clínica psiquiátrica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo se encuentra en conmoción pues hace algunas horas una famosa actriz confirmó que estaba atravesando por varios problemas con su salud mental y por ello decidió internarse voluntariamente en una clínica psiquiátrica. Se trata de Minnie West, quien confesó mediante sus redes sociales que sigue sin poder reponerse de la muerte de su reconocida madre Amparo Serrano.

La joven de 29 años ha desatado una ola de lindos comentarios entre decenas de colegas luego de tomar la valiente decisión de atenderse con especialistas e incluso la noticia de su llegada al hospital psiquiátrico fue retomada por distintos portales como el programa Hoy. Minnie es muy querida en el espectáculo mexicano pues comenzó su carrera siendo una niña en 2010 cuando participó en un capítulo de La Rosa de Guadalupe.

Luego apareció en la exitosa telenovela Las tontas no van al cielo, mientras que en 2016 debutó en Telemundo actuando en Eva la Trailera y ganó una Diosa de Plata en 2017 por la película Me gusta, pero me asusta, con la que fue galardonada como mujer revelación y donde además de actuar, también participó como productora ejecutiva. Recientemente West causó mucho revuelo por participar en Luis Miguel, la serie protagonizando una candente escena con Diego Boneta.

Lastimosamente Minnie y su familia se enfrentaron a una difícil pérdida en el mes de agosto tras la partida de 'Amparín', quien fue conocida por haber participado en el grupo Flans y por crear la marca Distroller. Se sabe que la reconocida empresaria sufrió un accidente en su casa. Al parecer cayó desde las alturas mientras se encontraba en un sillón elevador que usaba para tomar clases de francés suspendida en el aire.

Su estado de salud se mantuvo reservado por días debido a la gravedad del asunto y se presume que mientras estuvo en el hospital tuvieron que intubarla para tratar de estabilizarla, pero acabó perdiendo la vida. La partida de Serrano vino a dar un duro golpe a la familia pero su hija Minnie ha compartido mediante sus redes que sigue sumamente afectada y que por esta misma situación tomó la valiente decisión de acudir a especialistas.

Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental", escribió mediante su cuenta de Instagram.

West recibió una ola de comentarios positivos de parte de famosos como Aislinn Derbez, Sofía Castro, Sandra Echeverría, Natasha Dupeyrón, Roberto Carlo, y muchos más famosos, quienes le agradecieron por ser tan sincera y valiente para hablar de la salud mental, asegurando que ya no debe de ser un tabú: "Yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso", finalizó la joven.

