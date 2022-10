Tras irse de Televisa y pasar por inesperado divorcio, actriz destapa esta terrible experiencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras algunos años de haberse marchado de Televisa y después de haber tenido que pasar por un duro divorcio, una querida protagonista de telenovelas decidió destapar una mala experiencia por la que tanto ella, como un ser querido tuvieron que pasar. Todo ocurrió durante la mañana de este martes, 18 de octubre, cuando la histrionista rompió el silencio, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Se trata de Ana Brenda Contreras, quien debutó en la telenovela Barrera de amor, del 2005, aunque saltó a la fama nacional después de que coprotagonizó la telenovela producida por Alberto 'El Güero' Castro, Teresa. Luego de ello, la famosa se posicionó como una de las artistas más cotizadas de San Ángel, incluso protagonizó algunas producciones como fue el caso de La que no podía amar, Corazón indomable y Por amar sin ley.

Después de un tiempo la histrionista decidió seguir su sueño de participar en el mercado estadounidense, por lo que tomó la decisión crucial de mudarse a Atlanta, Estados Unidos, para unirse al aserie Dynasty, donde dio vida a 'Cristal Jennings', pero por motivos personales tuvo que salir de la serie, aunque sí aclaró para la revista Hola! Que salió con buenos términos de la producción y no descartó volver a trabajar con los ejecutivos de CW tiempo después.

Casi de manera alterna, Ana Brenda se casó con el torero Alejandro Hank Amaya, pero terminó por separarse de él de manera sorpresiva. Actualmente, la famosa se encuentra disfrutando de una relación con el estadounidense Zacarías Melhem y aunque mucho se ha especulado sobre un matrimonio, lo cierto es que la propia estrella de televisión descartó esto y aseguró que se estaban tomando las cosas con calma.

Actualmente, Ana goza del amor de su novio y de su mascota, una coqueta perrita yorkie, a quien rescató en el año 2021. Según información de Brenda, ella decidió rescatarla porque la iban a dormir. Según las declaraciones de la famosa, su compañera tiene una discapacidad, ya que no nació con las patitas delanteras, motivo por el que la tiraron: "La iban a dormir, porque pensaron que no iba a ser autosuficiente y sobre todo que no la iba adoptar nadie, entonces una amiga la adoptó, la tuvo unos días y la subió a su Instagram, entonces le dije 'es mía'. La vi, me enamoré de ella. Fue amor mutuo".

Sin embargo, parece ser que recientemente tuvo una mala experiencia y es que, Ana Brenda comentó el día de hoy en sus redes sociales que había intentado viajar con 'Tomasa', pero la aerolínea no se mostró empática, ya que, no le permitieron llevarse a su yorkie: "Habría que hacer algo para cambiar las maneras tan antiguas y los procesos tan burocráticos que hay que pasar para poder viajar con tu (perro). Te hacen llenar papeles, esperar y al final de todos modos no te dejan viajar con tu mascota de soporte emocional".

Parece ser que la aerolínea en cuestión habría tenido normas que no encajaban con las necesidades de 'Tomasa', quien como se mencionó anteriormente padece de una discapacidad, hecho que habría molestado aún más a Ana Brenda, ya que, esta empresa no le habría permitido llevar en la parte delantera a su amiga canina y esperaban que la documentara como si se tratase de una maleta más.

Jamás voy a documentar a Tomasa como si fuera maleta , menos después de ver como las tratan en aeropuertos . Las mascotas son familia. Son seres vivos. Ya ni hablo de la visibilidad a las mascotas discapacitadas que bueno, ni para que.

Luego de notar que Ana Brenda estaba exponiendo el caso frente a sus más de 1,5 millones de seguidores, la empresa en cuestión se puso en contacto con ella y le pidieron que enviara un mensaje privado en donde contara lo ocurrido a detalle, probablemente, para hacer una reparación del daño; sin embargo, esto pudo haber llegado un poco tarde, ya que muchas personas concordaron con la histrionista y mencionaron que, en efecto, dicha compañía tenía normas negativas para los animales de compañía.

