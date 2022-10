Adiós TV Azteca: Tras 'veto' de Salinas Pliego, anuncian fin de 'Ventaneando' y despido de Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el elenco de Ventaneando, liderado por Pati Chapoy, se ausentara de la fiesta de cumpleaños del dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego, reportan que todos los conductores ya tendrían un pie afuera de la televisora pues se habrían convertido en "personas no gratas en el Ajusco". Así lo mencionó el canal de YouTube Chacaleo, afirmando que presuntamente correrían peligro sus puestos en la empresa, sobre todo luego de su cambio de horario.

Según información difundida por Chacaleo, el fin del programa de espectáculos estaría a nada de ser cancelado: "¿Así, o más claro? Pati Chapoy y su clan son los apestados de TV Azteca, tanto que ni el mismo dueño de la empresa, aquel que ponía el helicóptero a disposición de la periodista, ahora ya no la invita ni a su fiesta de cumpleaños, la cual realizó en las instalaciones de la televisora. Ricardo Salinas pintó su raya y se dice que pronto despedirá a todos los de Ventaneando".

Y es que durante el festejo de sus 67 años, ni Linet Puente, Pedro Sola, Daniel Bisogno o Pati Chapoy fueron invitados a la fiesta, aunque estaban más invitados: "Así se confirma que todos los de ventaneando tienen un pie afuera de TV Azteca. No solo los enviaron al peor horario de la televisión, no los quieren ni para hacer bulto", reportó el canal, señalando que presuntamente aparentarían no tener rencores por la falta de invitación, aunque fueron hasta influencers como el 'Escorpión Dorado', Chumel Torres y Poncho de Nigris.

Ricardo Salinas Pliego con invitados a su fiesta

"Hasta hace un tiempo Ventaneando era el programa consentido de Ricardo y Pati estaba en primera fila (...) siempre aparecía abrazada por Ricardo, ahora estaría relegada y en el olvido", mencionó el canal. Como se recordará, a principios del mes anunciaron que Ventaneando tendría que cambiar de horario de las 15:00 horas a las 13:00 horas, lo que hizo que cayeran en rating pues si antes registraban poco menos de 500 mil, ahora alcanzan apenas 350 mil según varias publicaciones.

"Durante un tiempo se ha hablado de que Ventaneando está viviendo sus últimos momentos, ahora podemos afirmar que ninguno de sus comentaristas son queridos ni requeridos, así que es buen momento para ir buscando trabajo pues ya tienen un pie fuera del Ajusco, se acabó la era Chapoy", reportó el canal. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada ni por el dueño de la televisora ni por Chapoy o producción de Ventaneando, así que por ahora permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna