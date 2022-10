Divorciada y desfigurada: Tras 18 años retirada y amorío con dueño de Televisa, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas aparece en redes del programa Hoy luego de recibir críticas por presuntamente desfigurarse al abusar de cirugías. Se trata de Kate del Castillo, quien se retiró de Televisa hace 18 años al dejar de hacer melodramas y buscar una oportunidad en Estados Unidos. Tras un fallido romance con el dueño de Televisa Emilio Azcárraga Milmo en su juventud y dos divorcios, ahora vive un gran momento personal y laboral.

Como se recordará, la hija de Eric del Castillo empezó su carrera en la televisora de San Ángel en los años 90, actuando en telenovelas clásicas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, sin embargo, hace 18 años decidió abandonar los melodramas para probar suerte en el cine y series. Tras su polémica reunión con 'El Chapo' Guzmán, que le trajo fuertes problemas con autoridades mexicanas, tuvo que dejar México.

Kate del Castillo en 'La Reina del Sur'

Mientras residía en Estados Unidos, protagonizó la serie de Telemundo La Reina del Sur, dando vida a 'Teresa Mendoza'. Tras estar fuera de México por años, logró volver a pisar tierra azteca después, sin embargo, a su regreso ha llamado la atención por presuntas cirugías en el rostro que usuarios señalan la han dejado irreconocible y casi 'desfigurada', aunque ella no le ha prestado atención a las críticas y ahora goza de un gran momento en su trabajo y con su pareja Edgar Bahena.

Kate estuvo casada con Aarón Díaz y con Luis García, sin embargo, ambos matrimonios acabaron en divorcio y uno de ellos en acusaciones de violencia. Ahora Kate aparece más radiante que nunca en redes del programa Hoy pues retomaron un video en el que expresa cómo se siente ahora que está a unos días de cumplir 50 años de edad: "Estoy en un momento muy importante de mi vida personal. Estoy por cumplir 50 años la próxima semana así que me siento muy feliz, muy emocionada, muy en paz, muy serena, muy completa... feliz".

Al preguntarle cómo celebrará su cumpleaños, dijo: "No sé, creo que me van a hacer algo sorpresa, que sé que es sorpresa entonces no es sorpresa... entonces no sé". Finalmente, reveló cuáles son sus deseos de cumpleaños: "Salud, energía y amor, no solo amor de pareja, amor en todos los sentidos", además de revelar cómo se siente tras su romance con el director Edgar Bahena: "Bien, muy tranquila, muy feliz, muy contenta".

