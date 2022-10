Laura Zapata se le va encima a Lucía Méndez al acusarla de tener un novio mucho más joven

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actrices, Laura Zapata y Lucía Méndez se han visto envueltas en medio de un conflicto, luego de haber participado en el reality Siempre Reinas, donde protagonizaron diversos encontronazos por las actitudes de la artista a la que se le conoce con el mote de 'Diva', pues cabe mencionar que las dos son de muy mal carácter.

Debido a que el proyecto de la plataforma Netflix ha sido bien recibido, la hermana de Thalía manifestó que si llega a haber una segunda temporada, le gustaría que sacaran a Méndez e incluyeran a su eterna rival.

Laura Zapata se le va encima a Lucía Méndez al acusarla de tener un novio joven

“Sí, se puso grosera con todos, pobrecita, realmente fue muy pesado. Pues cada quien saca lo que trae adentro mi amor. Ya en el tercer capítulo dijo que no quería nada conmigo, yo no la ofendí, yo nada más pues no me deje pisar porque a mí no me ningunea nadie, mi carrera es una carrera muy importante. Pero ya vieron lo que dice el público, y lo que el público pide, una segunda temporada, pero con Verónica Castro”, declaró Zapata en su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Posteriormente, Laura aseguró que la parte en donde cuestiona a Lucía por andar con un hombre mucho menor que ella, fue eliminada del proyecto.

“¿Un joven de 28 años con una de 70?... ten cuidado de que se te eche encima y croac, como huesitos de pollito, pero es un texto que dije ‘¿y qué le das?’, (me respondió) ‘¿cómo que qué le doy?’, (y dije) ‘asco o dinero’… ¿pero de qué se espantan?... Me dijo que era multimillonario, y entonces yo dije ‘¿no te da pena desnudártele?’, digo hablando por mí, y el brazo aguado te lo vea un chavo de 28, yo me moriría de vergüenza. Dice ‘no, porque yo hago ejercicio”, relató sobre el momento que no apareció en el reality.

Antes de alejarse de la prensa, Zapata también respondió a lo dicho por Lucía sobre su falta de carrera musical.

Yo quisiera saber si se paró en un escenario importante, en la OTI o en Notre-Dame, como yo, en París, o en Rumanía, cantando en los mejores programas. Bueno es que yo siempre he dicho que hay carreras de todo, carreras de preparación, de escuela, de cultura, de lectura, pero también hay carreras de colchón", destacó.

Los problemas entre Laura Zapata y Lucía Méndez comenzaron después de que la actriz dijera que ella sí era una verdadera ‘Diva’ por su trayectoria musical, ocasionando que el resto de las participantes del reality se molestaran con ella.

Fuente: Tribuna