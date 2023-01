Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 19 de octubre para tu signo zodiacal; predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este miércoles 19 de octubre del 2022, según el horóscopo compartido por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México. En estos encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Ten cuidado, gastos extras en estos días harán que te sientas muy presionado y sin ganas de salir, así que has caso a tus finanzas y tómalas en serio. En el trabajo, tienes mucha suerte y tus jefes te darán un proyecto extra.

Tauro

Has descansado mucho en estos días, y comienza a pesarle a tu cuerpo; es hora de activarte y de hacer más cosas, como correr, bailar o salir a un café. En asuntos de amor, andas de suerte, conocerás a alguien especial.

Géminis

Serán días complicados en asuntos de amor, así que será mejor que no se arriesgue a salir con algún extraño. En todo lo que tiene que ver con el dinero, hay calma, ya que tiene dinero extra para gastar de más.

Cáncer

Si prestó dinero, hay malas noticias, pues la persona deudora no dará la cara. Mejor busque otra forma de salir de sus deudas y evite el conflicto en esta semana, ya que no anda de suerte. Busque descansar más.

Leo

En el trabajo, su forma de ser le ayudará a alcanzar una nueva meta, así que no tema mostrarse tal cual es ni compartir sus ideas más especiales. Si no duermes bien, estarás irritable y podrías enfermar, cuídate.

Virgo

Puede que pierda a una persona que quiere, pero debe entender que todo es parte de la vida; cuando una puerta se cierra, otra se abre, siempre. Si prestó dinero, festeje, porque se lo pagarán sin problema.

Libra

Con su pareja empezará a pensar en la posibilidad de hacer crecer a la familia, y aunque es una buna idea, lo mejor será que juntos revisen si están bien para eso, ya que han tenido problemas emocionales y financieros.

Escorpio

Tendrá un momento especial en compañía de su familia o seres más queridos, y eso le ayudará a salir adelante y crecer más. Estará más creativo de lo normal y los astros le recomiendan hacer algo con eso; es hora de crear.

Sagitario

Tiene buena salud y el cuerpo está más radiante que nunca, así que aproveche y haga alguna actividad en el exterior. Si está pensando en cambiar de empleo, puede empezar a hacer entrevistas, todo mejorará.

Capricornio

Intente terminar con esa relación que no le hace crecer; sabe que no necesita a esa persona cerca y que en realidad no le aporta nada. Procure no derrochar tanto dinero esta semana o se arrepentirá.

Acuario

Este es un día perfecto para organizar una reunión con amigos del pasado; si abre su corazón, tal vez encuentre un nuevo amor. Vienen gastos fuertes que podrían ponerlo de nervios, todo con calma, el Universo le dará más.

Piscis

Algo repercutirá en su estatus dentro del trabajo y hará que todo se desbalanceé, sin embargo, la situación será pasajera. Evite obsesionarse con su cuerpo, y mejor trate de nutrir su mente y su fe, que esas siempre le apoyarán.

Fuente: Tribuna