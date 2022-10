Pidió limosna: Tras hundir a Galilea Montijo en 'Hoy' y perder exclusividad, galán vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tuvo un fuerte pleito con Galilea Montijo en el matutino Hoy hace unos años y perdió su exclusividad, regresa a Televisa. Se trata de José Ron, quien lleva 18 años trabajando en la televisora de San Ángel, sin embargo, tuvo unos inicios complicados pues ha confesado que cuando llegó a la CDMX no tenía dinero y en un punto tuvo que pedir limosna para poder volver a casa en Guadalajara.

El tapatío debutó en las telenovelas hace 18 años y en poco tiempo se convirtió en uno de los galanes más cotizados de los melodramas, participando en proyectos como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada. Uno de sus más recientes proyectos tras confesar en el 2020 que ya no tenía contrato de exclusividad con Televisa desde el 2019 fue La mujer del diablo.

Esta serie, que se transmitió en exclusiva por la plataforma Vix+, creada por Televisa y Univisión, vuelve con su segunda temporada y por ese motivo, a través del canal de Las Estrellas confirman que Ron retomará su papel de 'Cristo Beltrán', un mafioso que aparenta ser un empresario, y su protagonista Carolina Miranda también volverá para esta segunda parte, la cual se estrenó este 18 de octubre.

En entrevista exclusiva para Televisa Espectáculos, el actor Alejandro Calva quien da vida a Jonás, platicó un poco sobre lo que el público podrá conocer en la serie: "En la primera temporada presentamos esta terrible historia de amor y estos personajes, pero en esta segunda temporada vamos a saber quiénes son realmente, vamos a ver qué lado oscuro... las tramas se van a ir complicando cada vez más. No han visto ni tantito de lo que es capaz Jonás ni todos los personajes por conseguir todos sus objetivos", dijo.

¿Por qué se pelearon Galilea Montijo y José Ron?

Uno de los escándalos más sonados que ha tenido Ron fue cuando tuvo un fuerte encontronazo con las conductoras del programa Hoy Galilea Montijo y Andrea Legarreta, a quienes les dijo que se les hacía "muy fácil hablar" luego de que ambas defendieran al chileno Cristián de la Fuente, a quien Ron criticó por decir que una ida al gimnasio se sustituía con talar un árbol mientras grababa la telenovela En Tierras Salvajes.

Ron se molestó con la postura de las presentadoras ya que siempre ha estado a favor de preservar el medio ambiente y arremetió contra ambas, pidiéndoles no opinar si no sabían del tema: "Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme... no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas", dijo, lo que le mereció una respuesta de Gali, quien también se molestó, aunque después hicieron las paces.

Fuente: Tribuna