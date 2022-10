Pleito en Televisa: Desde 'VLA', Laura Zapata tunde a Thalía e insulta a Yolanda Andrade: "Lencha"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primerísima actriz Laura Zapata sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo pues además del pleito que mantiene con su colega Lucía Méndez luego de participar juntas en el reality Siempre Reinas, ahora la también cantante está dando de qué hablar por las fuertes declaraciones que hizo en contra de su media hermana Thalía y también de Yolanda Andrade.

Hace algunas horas los reporteros del programa Venga la Alegría captaron a la villana de las telenovelas de Televisa en la presentación del 50 aniversario del Festival Oti y la interceptaron para preguntarle acerca de la polémica que se generó tras el estreno de Siempre Reinas, descartando ella misma que lo que ocurrió ahí haya sido actuación: "No, de ninguna manera, no hay libreto y no hay dirección", expresó.

Fuente: Internet

A mí me hablaron para ser yo y los dimes y diretes fueron porque yo no soy fan de nadie y no voy a permitir que nadie ningunee mi carrera".

Zapata fue tajante y aseguró que su pleito con 'La Méndez' inició porque ella se resistió a hacerle honores a su carrera y señaló que su colega es la conflictiva, pues también ha tenido problemas con otras artistas: "Yo soy una gran actriz, no tengo muchos seguidores en Spotify, pero sí en Instagram y TikTok... tengo una carrera seria, yo creo que me aplauden Yuri, Verónica Castro, muchas personas (por ponerle un alto a Lucía)".

Posteriormente la intérprete de melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda y La usurpadora volvió a hablar sobre las diferencias que tiene con Thalía sobre todo luego de la muerte de su abuela Eva Mange, pues acusó directamente a la celebridad internacional de no reportarse para pagar los gastos funerarios de la señora. En primer lugar, Laura manifestó que está decepcionada de la cantante por no ponerle un alto a su amiga Yolanda Andrade.

Thalía y Yolanda son buenas amigas

Y es que como se recordará, la presentadora de Montse&Joe aseguró que Thalía mantuvo durante muchos años a la actriz mexicana: "Yo le dije que dijera algo que era muy fácil de decir, que es que la señora a mí nunca me ha mantenido... y no lo hizo". La intérprete de 66 años declaró ante las cámaras de TV Azteca que sigue considerando a la esposa de Tommy Mottola como su familia, pero aseguró que no se le olvidará que prefirió respaldar a Andrade.

Sigue siendo mi hermana pero una hermana que le dio preferencia a una lencha".

