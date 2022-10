Romance en la música impacta a los fans: Por esta razón no quieren al novio de Billie Eilish

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La cantante Billie Eilish es una de las más famosas e importantes de la industria, pues además de consagrarse como una gran intérprete, su talento para componer a su corta edad ha sorprendido a las disqueras que la ven como una pieza clave; sin embargo, en medio de tanto trabajo, la joven de 20 años de edad se ha dado tiempo para el amor y ya se ha dejado ver por calles estadounidenses de la mano de este famoso.

El afortunado en robarse su corazón es Jesse Rutherford, líder de la agrupación The Neighborhood y quien además es 10 años mayor que la intérprete de Bad Guy, diferencia que ha sido motivo para que los seguidores de la famosa muestren preocupación pues afirman, esto podría ser contraproducente para ella aunque otros aseguran que era cuestión de tiempo para que ambos confiaran un noviazgo, pues desde hace más de cinco años se les ha visto en diferentes lugares pero ellos insistieron en que era una simple amistad.

Foto: Twitter

Fue en 2017 la primera vez que se corrió el rumor sobre un posible romance entre ambos famosos quienes acudieron a una fiesta de disfraces en Los Ángeles. Para entonces, Billie Eilish tenía 15 años mientras que el líder de The Neighborhood tenía 26. Fue hasta el domingo 16 de octubre que imágenes de una cita formal se hicieron virales pues ambos aparecieron tomados de la mano, lo que no había sucedido en el pasado.

"Sí, son adultos, pero 20 y 31 no están CASI en el mismo rango de madurez. Como si un chico de 20 años fuera universitario y uno de 31 años fuera un adulto adulto", dijo una fan en redes reprochando la relación.

Foto: Twitter

La pareja fue captada en un restaurante que pertenece a Universal Studios, sitio donde los fans la reconocieron dando pie a comentarios que de inmediato rechazaron esta unión, misma que ellos tampoco han confirmado pero ni con los comentarios en su contra es motivo de alguna postura. "Amo a Jesse, pero no me parece bien que ella ni siquiera pueda beber legalmente y él tiene 31 años, no, no" o "la diferencia de edad me está matando", fueron más comentarios que ambos recibieron.

Esta no es la primera vez que la vida privada y sobre todo amorosa de la cantante es motivo de especulaciones. Anteriormente fue vinculada al rapero Brandon 'Q' Adamsy hasta con el actor Matthew Tyler Vorce, relaciones de las que ella no tuvo nada que decir ya que se vale de la admiración y hasta atracción que siente por Justin Bieber; mientras que en el caso del músico, se sabe que estuvo emparejado con la modelo Devon Lee Carlson.

Fuente: Tribuna