Salió del clóset: Tras volverse mujer y tener cáncer, galán de Televisa llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien se volvió mujer y lució irreconocible en una obra de teatro, aparece en redes del programa Hoy y hunde el rating de Venga la Alegría. Se trata de Julián Gil, quien además de su importante trayectoria artística en telenovelas ha acaparado titulares por su separación de Marjorie de Sousa y el hecho de que no ha podido ver al hijo que procreó con la actriz, Matías. Sus fuertes declaraciones dejaron en shock.

El galán argentino-boricua llegó a México en el 2009 y debutó en la televisora de San Ángel al hacer un papel muy diferente al que solía verse en la pantalla chica. El histrión salió del clóset en la ficción, pues interpretó a un hombre bisexual en Sortilegio en el 2009, donde dio vida a 'Ulises Villaseñor'. También estuvo en el elenco de La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida, ¿Qué le pasa a mi familia? y La herencia.

Gil ha probado que en lo laboral tiene mucho talento, pues no solo interpretó a un hombre bisexual y ha tenido cambios físicos importantes, sino que también se transformó en mujer en la obra Divorciémonos mi amor, en donde usó peluca, tacones y hasta pechos postizos. Tras confesar hace un tiempo que padeció cáncer de piel el año pasado y mantuvo en secreto la enfermedad mientras luchaba por erradicarla (y lo hizo), ahora aparece en redes del programa Hoy.

Y es que el histrión continúa en la lucha por convivir con su hijo Matías, a quien procreó con la actriz Marjorie de Sousa. Las declaraciones del actor fueron retomadas por el portal Las Estrellas. El actor contó que lleva tiempo trabajando en una especie de diario en el que recopila, entrevistas, fotos, video, declaraciones para cuando llegue el momento de volverlo a ver, pueda saber cómo fue la historia verdadera.

"Hay un diario, no solamente escrito, visual. Hoy en día andan borrando publicaciones, pero todas esas publicaciones las tenemos guardadas. No porque las borren de YouTube o las borren de Instagram ya nadie las va a ver. Hay un archivo pesadísimo de entrevistas, de acciones, de imágenes, de cosas que se hicieron", declaró, además de admitir que desde que perdió la patria potestad del pequeño de 5 años, se la ha pasado llorando por no entender porqué no puede verlo.

"Hay momentos en que lloro, hay momentos en que no entiendo nada, todavía sigo sin entender, mientras más pasa el tiempo, sigo sin entender. Como he dicho en más de una ocasión, el tema judicial no existe; la excusa más contundente al final era que el juez tomaba la decisión de dónde, cómo y cuándo ver al niño. Al no haber un caso judicial, la última palabra la tiene la mamá", destacó, además de reaccionar a los comentarios negativos que recibe la venezolana en redes sociales.

"Lo que diga la gente, no lo dice porque yo la mando sino porque se lo ha ganado. Todas esas publicaciones, el 99 por ciento de los comentarios son de reproche y es algo ganado", señaló. Por último, Gil reiteró su postura sobre los buenos deseos para Marjorie pese a todo o que ha pasado pues comentó que si ella está bien su hijo también lo estará. "Los que me conocen saben que en el caso de mi tercer hijo no he podido fungir como la figura paterna que todo niño en la vida necesita".

Y lo he dicho públicamente y no es ahora porque estoy aquí, que yo quiero que le vaya bien a ella, que tenga una buena pareja y que por lo menos el niño si no es conmigo que tenga una figura paterna”, finalizó.

