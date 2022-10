Se divorció: Tras llegar a 'VLA' y retiro de las novelas, exactriz de TV Azteca se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial actriz, quien formó parte de las filas de TV Azteca durante 17 años y actualmente ya lleva tiempo retirada de las telenovelas, una vez más logró apoderarse de la atención debido a que hace varias horas reapareció en el programa Hoy para hablar de su reciente separación. Se trata de Ferka, que desde 2020 trabaja en Televisa y quien acaba de confirmar que terminó con su prometido Christian Estrada.

María Fernanda Quiroz, nombre real de la artista, saltó a la fama luego de debutar en el melodrama Montecristo y luego realizó otras novelas como Se busca un hombre (2007), Pasión morena (2009), Quererte así (2012), Destino (2013) y Las Bravo (2014) fue la última. Además la también conductora dio varias exclusivas al matutino Venga la Alegría y llegó a ser parte de dos temporadas del exitoso reality La Isla.

Sin embargo, desde la pandemia Ferka consiguió empleo en la empresa de San Ángel donde le permitieron ser parte de la primera temporada del reality Guerreros 2020 y de inmediato provocó escándalos en este proyecto pues se puso de novia con Estrada en cuanto salieron al aire. Además cuando apenas tenían unos cuantos meses de noviazgo anunciaron la llegada de su primer hijo Leonel, quien nació el pasado mes de agosto del 2021.

Ferka y Christian Estrada terminaron su relación

Lamentablemente desde que finalizaron su participación en el reality Inseparables: Amor al límite (2022), la pareja se enfrentó a rumores de vivir una crisis y la semana pasada la revista TVNotas sacó a la luz que supuestamente la relación entre 'El Sina' y la actriz nacida en la CDMX se terminó porque a ella le atraen las mujeres y supuestamente solo habría utilizado a su exprometido para salir embarazada.

Apenas la mañana del pasado lunes 17 de octubre María Fernanda confirmó durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy que estaba soltera ya que su romance con Estrada había terminado, pero no dio más detalles. Mientras que ayer martes la guapísima mujer de 26 años volvió a aparecer en el programa Hoy pues les concedió una breve entrevista en la que volvió a hablar de su separación del exfutbolista mexicano.

Quiroz reiteró que no quiere compartir detalles de esta ruptura porque prefiere llevar su vida en privado: "He tenido mi proceso, como lo digo, siempre lo personal lo hago en mi casa y no lo traigo para acá, estoy muy bien, estoy haciendo lo que me gusta, estoy bien con mi hijo, vamos a estar bien... no estoy acongojada, soy una mujer que tiene carácter", dijo pero cuando le preguntaron el motivo de la separación, ella no quiso hablar: "Eso lo voy a guardar para mí".

Pero esta no es la única polémica que atraviesa Ferka en este momento, pues además de su ruptura con el padre de su único hijo, también está teniendo que lidiar con los pleitos dentro de la cuarta temporada de LEBEH. Durante la sección ¿De qué me hablas? se pudo ver que la actriz y su compañero Jorge Losa tuvieron su primer enfrentamiento con Toñita Salazar y Tony García, a quienes les molestó que les dieran mayor calificación que a ellos.

Todo mundo dice que eres bien amargada", expresó Tony.

No no, amargada no tiene nada qué ver con cabron... es muy diferente", añadió ella.

Toñita se enfrentó a Ferka y Jorge Losa

