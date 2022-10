Se volvió mujer: Tras muerte de su esposa y 14 años en TV Azteca, famoso galán regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien perdió a su esposa en el 2019 y acaba de iniciar un romance con una actriz, aparece en redes de Televisa. Se trata de Humberto Zurita, quien empezó su carrera en la empresa de San Ángel pero luego se cambió a TV Azteca. El histrión actualmente se está transformando en mujer para la obra Papito Querido, sin embargo, está dando más de qué hablar por su noviazgo con Stephanie Salas.

Como se recordará, Zurita empezó su carrera en Televisa a finales de los años 70 actuando en telenovelas como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida. Luego se cambió a las filas del Ajusco para protagonizar melodramas como El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo. En Televisión Azteca también fue productor con su esposa Christian Bach y luego se cambió a Telemundo, donde participó en La querida del centauro y La Reina del Sur.

Humberto Zurita y Christian Bach

En 2019, la noticia de la muerte de Bach estremeció al mundo, pues su deceso fue repentino para los medios. Aunque se supo que la argentina padecía una enfermedad, le hizo prometer a su familia que nunca revelarían qué padecimiento fue el que le quitó la vida. Tras más de 30 años juntos y dos hijos en común, el actor de 68 años enviudó. Y aunque se había pronunciado contra la idea de volverse a enamorar o tener una nueva pareja, al parecer esto cambió.

En declaraciones retomadas en el canal de Las Estrellas, el querido galán de telenovelas reveló que está muy enamorado de Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel y madre de Michelle Salas. Tras aceptar públicamente que las cosas iban viento en popa y revelar cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse que se estaba dando una oportunidad en el amor con la expareja de Luis Miguel, ahora se muestra más reservado para dar detalles de su romance por una fuerte razón: Christian Bach.

En una rueda de prensa, comentó: "Estoy enamorado y hasta ahí te la voy a dejar. Es como un respeto todavía a mi mujer ¿no? Han pasado muchos años, tres, pero ella está aquí en mi corazón y eso no quiere decir que mi corazón no tenga espacio para el amor porque la vida sin amor no tiene sentido", compartió. Luego, llenó de elogios a Stephanie: "Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura y a mí me encantan las mujeres inteligentes".

