"Te olvidaste de lo que un día fuimos": Filtran fragmento de la nueva canción de Shakira ¿para Piqué?

Ciudad de México.- El día por fin ha llegado y Shakira estrenará el tema Monotonía, el cual grabó de la mano de Ozuna siendo así la primera canción que la colombiana saque al mercado tras confirmar la separación oficial de Gerard Piqué, jugador del Barcelona con quien la antes mencionada tuvo una relación desde 2010 y hasta se convirtió en madre de dos niños, quienes ahora son motivo para que la expareja se vea en los tribunales con el fin de determinar quién tiene la custodia completa.

Previo a la confirmación de esta ruptura y ante los rumores, se había manifestado que la canción Te Felicito que Shakira sacó con Rauw Alejandro ya hablaba de la presunta infidelidad del jugador catalán; no obstante, esto no ha sido confirmado. Sin embargo, Monotonía sí podría ser sobre este hecho que mantuvo a la cantante y compositora con un aspecto devastado mientras que el futbolista ya se dejaba ver en público con su nueva pareja, la joven Clara Chía.

Como parte de la promoción del tema, la intérprete de Ojos Así, Suerte, o Antología estuvo difundiendo fragmentos del meta sin que se conociera el ritmo que tendría o incluso, sí en realidad hablaría sobre su expareja. "No fue culpa tuya, ni tampoco mía fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú", fue lo que se compartió en redes sociales.

Ahora, en el marco del estreno, se filtró un fragmento del que apuntan, será el nuevo éxito en la radio, plataformas digitales y claro, le podrían generar un problema al jugador al ser una dura indirecta hacia él. Con toques de bachata y algo de reggaetón, Shakira canta: "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos".

Medios españoles habían estado manifestando que la pareja conformada por Piqué y Clara Chía había estado teniendo roces por el asunto mediático con Shakira, ya que paparazzis han estado en las inmediaciones de la empresa Kosmos que posee el profesional del balompié y donde además su actual novia trabaja, lo que la ha llevado a manifestar cierto hartazgo aunque después se reveló que no ha sido motivo para una separación, ya que hasta planean ser padres en un futuro no muy lejano. Sin embargo, Spotify pronto mostrará en la playera del equipo de Piqué el nombre de los artistas más escuchados y claro, la originaria de Barranquilla está incluída, lo que ha llevado a filtrar también el jersey que su expareja deberá usar para saltar a la cancha.

