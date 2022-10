¿Todavía hay esperanza? Blink 182 tendrá una segunda fecha en CDMX; aquí los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pocos días han pasado desde que la agrupación de pop punk Blink 182 anunció su regreso a los escenarios con apoyo de una gira mundial y además el lanzamiento de un nuevo disco, eventos que darán inicio en México ya que Tijuana será el primer escenario que pisen luego del esperado regreso de Tom DeLonge, lo que claro hace que los miembros originales estén de vuelta tras más de 20 años de haber hecho saltar al público.

La preventa para el concierto en el Palacio de los Deportes, que entonces era la única fecha en la capital mexicana, indicó este miércoles 19 de octubre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro, lo que convirtió a la banda y a la empresa encargada de la venta de los acceso en tendencia pues de nueva cuenta se hizo uso de la fila virtual, la cual provocó que miles de fans se quedaran fuera del concierto que promete ser legendario.

Esto obligó a que Ocesa anunciara una segunda presentación en el mismo recinto de la alcaldía Iztacalco, lo que dejaba a los intérpretes de All the small things o I miss you con el 28 y 29 de marzo confirmados para conquistar tierra azteca. Cabe destacar que la venta para la segunda fecha inició de manera inmediata generando todavía más preocupación entre los fans pues si los boletos para la primera presentación se han acabado en minutos, para la segunda fecha parecía suceder lo mismo aún cuando se haba de una venta general para los próximos días pues la de este miércoles era solo para los cuentahabientes con tarjeta CitiBanamex.

"¡Todos quieren formar parte del regreso de Tom DeLonge! No querrás quedarte fuera, ¿o sí? Boletos para la segunda fecha ya a la venta", dijo la empresa en redes.

Desafortunadamente hay usuarios que afirman que ni esperando en la interminable fila virtual o rezando para adquirir boletos para la segunda fecha hubo suerte, algo por lo que recordaron que quizá detrás de esta venta está detrás la usuaria que por motivos inexplicables, tenía en su poder más de 100 boletos para el Corona Capital, mismos que vendió en más de 10 mil pesos por unidad y que claro, la llevaron a tener una demanda de parte de Profeco y del mismo Ticketmaster.

Precios

Por si en los siguientes días llegas a tener suerte y el sistema libera algunos boletos, a continuación te compartimos los precios de los accesos para los conciertos en la Ciudad de México, ya que basta recordar que además de la capital y Tijuana, hay dos fechas confirmadas en la sultana del norte, es decir, Monterrey donde aparentemente serán parte del cartel del Festival Pa'l Norte 2023 que sigue sin hacer oficial la develación del line up completo.

Pista: dos mil 256 pesos

Nivel B: tres mil 216 pesos

Nivel C: mil 776 pesos

Nivel D: mil 296 pesos

Nivel E: 816 pesos

No tuvo suerte

Al igual que los fanáticos mexicanos, el músico Mark Hoppus líder de Blink 182, se hizo tendencia el pasado martes 18 de octubre debido a que aparentemente ni siquiera él pudo adquirir boletos para sus propios conciertos, algo que un usuario en Reddit evidenció ya que compartió una captura de pantalla dude el bajista quedó ‘con el ojo cuadrado’ por la demanda de esta gira mundial.

"Entiendo que la venta de boletos puede ser frustrante. Yo mismo compré boletos para dos de nuestros espectáculos solo para ver cómo fue la experiencia. Me quitaron las entradas de mi carrito y todo colapsó. Precios dinámicos. No estoy a cargo de eso. Está destinado a desalentar a los revendedores. Estamos tratando de brindarle el mejor espectáculo posible al mejor precio", exclamó el bajista en redes sociales.

Fes han recordado la experiencia del bajista con la esperanza que la agrupación considere seguir activa y con ello, evitar que la euforia por su regreso luego de 10 años de ausencia y más de 20 de fama haya provocado que en menos de una hora dos fechas se agotaran, pues finalmente el 2022 e inicios del 2023 parece ser un buen año para recrear toda la música que hizo vibrar a las generaciones.

