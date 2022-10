Tras casi llegar al altar, Alma Cero reacciona al romance de su ex con Verónica del Castillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados la periodista, Verónica del Castillo abrió su corazón y confirmó su actual relación con el empresario René de la Parra, quien hasta hace algunos meses fuera pareja sentimental de la actriz Alma Cero, quien reaccionó ante este suceso, pues cabe mencionar que incluso existían planes boda, mismos que nunca llegaron.

Ante el revuelo que provocó la hermana de Kate del Castillo por su nuevo romance, ahora la actriz conocida por su participación en la serie María de Todos los Ángeles y que incluso habló de boda con Parra, rompió el silencio y externó su postura al respecto.

Sí, yo tenía una amistad con Vero, pero bueno, cada quién tiene sus códigos… ¿no?”, dijo Cero ante las primeras preguntas sobre Vero y René mientras desfilaba por la alfombra de los Premios Metro 2022.

Sobre si ha podido hablar con la periodista tras confirmar su relación sentimental con De la Parra, Alma comentó: “No, yo no he tenido oportunidad de hablar con ella ni nada, pero no me interesa, no tengo nada de qué hablar, creo que cada quien hace de su vida lo que debe hacer, toma las decisiones que debe de tomar, y cada acción tiene una reacción en este mundo, se llama la Ley de correspondencia y es una ley universal”.

Al respecto de si ya ha visto a su ex como pareja de Verónica, la artista comentó: “No sabría decirte, porque ya son cosas que no me conciernen, y no me meto, no me meto. Yo soy una persona que cuando entra a la vida de alguien, cuando alguien me hace el honor de ser mi pareja, yo hacia afuera me vuelvo ciega, y cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, yo hacía fuera me vuelvo muda”.

Finalmente, al ser interrogada sobre si cree que su relación terminó antes de que Parra iniciara su romance con la hermana de la protagonista de La Reina del Sur, Alma manifestó: “Yo me imagino que sí, quiero pensar que sí, y está padre mira, ¿a qué venimos a esta vida?... por las historias y a ser felices”.

