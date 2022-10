Tras dos divorcios y firmar con Televisa, exactriz de TV Azteca vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que una famosa actriz, quien protagonizó exitosas telenovelas en TV Azteca y trabajó durante 12 años con ellos, volverá al foro del programa Hoy este miércoles 19 de octubre y dará un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría. Se trata de la también cantante Mariana Ochoa, quien se unió a la televisora de San Ángel desde 2015 luego de renunciar a su contrato de exclusividad en el Ajusco.

La integrante del grupo OV7se dio a conocer luego de ser protagonista del exitoso melodrama La hija del jardinero y luego le siguieron otras entrañables telenovelas como Top Models, Amor sin condiciones y Se busca un hombre. Además se volvió muy famosa por su polémico romance con Daniel Bisogno, el cual no prosperó. Además se casó en dos ocasiones y acabó divorciándose en ambas, una de ellas por serle infiel a su pareja días después de la boda.

Ochoa decidió renunciar a su contrato de exclusividad en 2006 en TV Azteca y ella misma confesó que tomó esta decisión debido a que no le agradaban todas las clausulas que le querían imponer: "Desde hace tiempo no estoy ahí, porque hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro...", explicó la intérprete mexicana.

Mientras que el pasado 2021 Mariana fue contratada como jueza del reality Los Chiquillos de Hoy en el programa Hoy, además de que fue invitada recurrente del matutino de Las Estrellas y también hasta ha estado en Miembros Al Aire y Montse & Joe. Asimismo, fue un a de las protagonistas de la serie de comedia Tic Tac Toc: El reencuentro, pero luego se fue a trabajar un tiempo al matutino de la competencia Sale el Sol.

No obstante, la cantante de éxitos como Te quiero tanto, tanto y Mírame a los ojos este miércoles 19 de octubre volverá al matutino de Las Estrellas Hoy esta mañana pues promocionará su tienda de disfraces llevando al foro 16 de San Ángel una pasarela con disfraces para este próximo Halloween. Sin duda alguna la presencia de Mariana en esta emisión pondrá a tambalear el rating de la competencia Venga la Alegría.

