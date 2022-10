Vendía cremas para sobrevivir: Tras 9 años retirada de Televisa, actriz deja 'Hoy' y vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien trabajó en el programa Hoy y lleva 9 años retirada de las telenovelas, sorprendió a todos sus seguidores debido a que este miércoles 19 de octubre reapareció en el matutino Venga la Alegría y dio un duro golpe a Televisa. Se trata de la guapísima Malillany Marín, quien hizo su debut desde 2006 cuando participó en el melodrama Rebelde y en el reality Bailando por la boda de mis sueños.

La nacida en La Habana, Cuba luego realizó otras novelas como Destilando Amor, Tormenta en el paraíso, Hasta que el dinero nos separe, Dos hogares, Un gancho al corazón, Querida enemiga y el último fue Lo que la vida me robó en 2013 pues desde entonces dejó la actuación. Además Marín fue conductora del programa Hoy en 2015 cuando la emisión era producida por la gran Carla Estrada.

Elenco de 'Hoy' en 2015

Tras 7 años en las filas de la empresa de San Ángel, la afamada mujer cubana dejó la televisora presuntamente molesta por haber perdido su exclusividad. Tras varios años sin proyecto fijo en el Canal de Las estrellas, hace poco Malillany se volvió empresaria pues decidió emprender en un negocio de cremas y productos de belleza 100 por ciento orgánicos y además comenzó a estudiar una carrera para convertirse en abogada penalista.

Sin embargo, ahora la conductora de 41 años compartió otra inesperada noticia con sus miles de admiradores y fans pues anunció que en breve se irá de México pues planea seguir preparándose profesionalmente en el extranjero. En una entrevista con el matutino de TV Azteca expresó lo siguiente: "Me voy a vivir fuera de México, me voy 1 mes a Canadá a hacer un curso que hicieron amigos abogados, esto está siendo una gran pasión".

Antes y después de Malillany

Malillany, quien ha sido muy criticada por un supuesto abuso de cirugías, reveló que aunque su mayor pasión es la actuación, también está disfrutando dar sus primeros pasos en la abogacía: "Esto me lo debía a mí, se lo debía a mi papá... En un año les voy a poder entregar el título". Asimismo, la actriz contó frente a las cámaras de VLA que en realidad abandonó su carrera en Televisa porque sufrió acoso laboral por parte de un productor:

De repente creen que te pueden tirar la onda, y no está mal que una persona se enamore, pero si una persona está casada tiene que respetar".

La también modelo señaló que este creativo de la televisión troncó su carrera: "En el momento en que dices 'no' tratan de cerrar puertas, de ponernos trabas, creen que pueden más que Dios", comentó y reveló porqué razón nunca ha dicho el nombre de su acosador: "He tenido ganas de decirlo y no lo he dicho por pena ajena a su familia, pero cuando veo las cosas que le pasan digo 'qué más castigo' le puede tocar, espero venga a pedir perdón", expresó.

Fuente: Tribuna