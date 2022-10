¿Adiós boda? Alexis Ayala revela que Cinthia Aparicio no es el amor de su vida e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Alexis Ayala nuevamente logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación pues a solo unos días de proponerle matrimonio a Cinthia Aparicio, ahora declaró públicamente que esta guapísima actriz no es el amor de su vida. Hay que recordar que el galán de Televisa le acaba de entregar el anillo a la veracruzana durante su viaje a Europa.

El villano de melodramas como Abismo de pasión y Vencer la Ausencia recientemente fue sorprendido llegando a un evento público de la mano de Cinthia y por supuesto fue cuestionado acerca de los planes de boda que tiene con ella. El anuncio de que Alexis se volverá a casar dejó muy sorprendidos a sus fans pues apenas el pasado mes de febrero de 2021 había confirmado que se divorciaba de Fernanda López y además él ya había atravesado otro divorcio con la fallecida Karla Álvarez.

Alexis le entregó el anillo en París

Cinthia, quien recientemente participó en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy y hasta llegó a la final, declaró en la reciente entrevista con los medios que aún no tiene fecha para su boda porque ninguno de los dos tiene prisa en casarse: "No lo tenía en mis planes (casarme), estoy muy contenta pero no tengo prisa, no quiero hacer algo en tres o seis meses, quiero que sea especial, me gusta hacer las cosas bien", dijo dejando en shock a todos.

La joven estrella nacida en Veracruz señaló que tiene muchas ideas en su cabeza y que no sabe cómo quiere que sea el gran día, pero lo que sí tiene bien claro es que no será una boda en la playa y que sí usará un vestido espectacular y nada sencillo. Por su parte Alexis declaró que planea hablar con los papás de su prometida para pedirles su mano y ella explicó que esperaba que las hijas del actor la aceptaran ahora que será su nueva esposa.

Cinthia y Alexis vacacionaron en Italia

Aparicio fue muy sincera y confesó que no reaccionó rápido a la propuesta de matrimonio y dijo que la emoción llegó horas más tarde: "Me quedé en shock, literal horas después dije 'tengo un anillo', sigo procesándolo". Sin embargo, Ayala dejó sin palabras a los medios de la prensa pues explicó que considera que su prometida no es el amor de su vida y además admitió que tampoco puede decir que vaya a pasar el resto de sus días con ella.

Estoy muy segura de que quiero estar con ella, no les puedo decir que vamos a estar juntos toda la vida... no es el amor de mi vida, pero es mucho más importante que yo me siento con amor en mi vida", afirmó.

Cuando le preguntaron al histrión mexicano si en esta ocasión contraerá nupcias por la Iglesia, dijo que sí y recordó que será la primera vez que dé este paso tan importante. Asimismo, aclaró que no descarta volver convertirse en padre: "Mientras yo tenga salud yo seré todo", explicó Alexis pero Cinthia de inmediato señaló que por el momento no habrá bebés: "Vamos a enfocarnos en trabajar", dijo la guapa veracruzana.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes