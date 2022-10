Destrozan a Britney Spears tras grabarse mientras hacía esto: "Mie... esto es bizarro"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tan solo 1 año después de que obtuvo su tutela legal, Britney Spears no ha parado de dar de qué hablar. Por un lado se encuentran las sugerentes fotografías y videos en donde aparece utilizando muy poca o directamente nada de ropa, así como también se pueden mencionar los pleitos que la celebridad ha llegado a protagonizar en Internet, entre ellos se puede mencionar el que mantuvo hace unos días con Christina Aguilera tras mencionar que ella era "gorda", esto sin contar su lucha contra el padre de sus hijos, Kevin Federilne, quien recientemente publicó algunos videos en donde exhibió a la celebridad.

En el medio de esta inestabilidad, la cantante de 'Toxic' y 'Circus' publicó un nuevo video en donde aparece bailando la canción S. O. S. de la cantante Indila. La celebridad mencionó en el pie del video que en dicha canción no aparece llorando como en otros clips que ha publicado porque se trata de una melodía feliz. Tras ello, la celebridad que a principios del 2000 fue conocida por su gran talento para el baile, comenzó a danzar frente a la cámara.

Cabe señalar que los movimientos de la exestrella de Disney Club son completamente aleatorios, mientras se le ve disfrutar de cada uno de sus pasos o girar sin control. Este hecho llamó la atención de uno de sus fanáticos, quien mencionó que Britney tiene predilección a publicar este tipo de contenido debido a que busca, con desesperación, expresarse, debido a que estuvo sumamente controlada durante muchos años, cosa que podría ser cierta, ya que la misma cantante ha llegado a mencionar que sus fotografías con poca ropa son precisamente un medio de expresión.

Britney Spears en su video de Instagram

Créditos: Instagram @britneyspears

Sin embargo, todo cambió en una segunda imagen, donde se puede ver una imagen de Selena Gomez y justo en su boca parece apreciarse el rostro de Britney o el de una muñeca asomándose, esto no está del todo claro por la definición de la imagen; sin embargo, esto no le cayó del todo bien a sus seguidores quienes no dudaron en destrozarla por utilizar la imagen de la protagonista de Los Hechiceros de Weverly Place para su contenido.

Realmente necesita dejar de publicar cosas de Selena, parece tan desesperada", señaló una fan. Otro seguidor expresó "Ella está obsesionada con Selena. La cuenta de Britney debe ser cerrada por acoso", otra persona declaró, "Deja a Selena en paz. Ella es buena persona" o "Mier... esto es tan bizarro".

Fotografía de Selena Gomez

Fuentes: Tribuna, Instagram @britneyspears